Задава се нов голям срив за Григор, който може да се окаже пагубен за Ролан Гарос

31 март 2026, 11:43 часа
Най-добрият български тенисист Григор Димитров достигна историческо дъно в световната ранглиста на ATP за последните 14 години, след като от понеделник заема неприличното за него 93-то място в света. Това се случи, след като записа шеста загуба в първите си осем мача за новата 2026 година, отпадайки още на старта на турнира от сериите Мастърс 1000 в Маями. А сега на хоризонта се задава нов голям срив за българина, който може да се окаже и пагубен за Ролан Гарос.

След като приключи американското турне на твърди кортове, сега Григор се насочва към сезона на клей, където му предстоят няколко големи турнира преди "гвоздея" на сезона - Откритото първенство на Франция. Първият голям турнир пред Гришо е Мастърсът в Монте Карло. Там той има да защитава сериозен актив от точки - 200 на брой, след като миналата година достигна до 1/4-финал в надпреварата. А подобно класиране в момента изглежда трудно изпълнимо от хасковлията.

Григор се намира в лоша форма, а ниският му ранкинг му отрежда и значително по-тежки жребии. Това го поставя в много неизгодна ситуация за турнира в Монте Карло, където е достигал два пъти до 1/2-финал в кариерата си. Точките, които ATP присъжда до четвъртфиналите, изглеждат така: 10 за първи кръг, 50 за втори кръг, 100 за 1/8-финал, 200 за 1/4-финал.

Ако отпадне в първия или втория кръг, Димитров ще загуби поне 150 точки от актива си и ще остане с под 500 точки в общото класиране за световната ранглиста. Такъв актив в момента отрежда класиране в ATP след 125-то място. Това може да се окаже голям проблем за Григор за Ролан Гарос, тъй като в основната схема влизат само първите 104 по ранкинг, а още 16 играчи минават през квалификации, докато 8 участват с "уайлд кард".

Разбира се, не всички играчи от първите 100 на световната ранглиста ще заявят участие за Ролан Гарос. И все пак, ако Димитров остане отвъд 125-то място в класацията на ATP, най-вероятният сценарий за него е да мине през квалификациите в Париж. Това зависи изцяло от представянето му не само в Монте Карло, но и на останалите турнири на клей до Ролан Гарос.

Стефан Йорданов
