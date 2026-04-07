Най-важните новини за деня: 7 април 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 7 април 2026 г.

ТРЪМП: ТАЗИ ВЕЧЕР ПРЕДСТОИ ЕДИН ОТ НАЙ-ВАЖНИТЕ МОМЕНТИ В ИСТОРИЯТА, ЦЯЛА ЦИВИЛИЗАЦИЯ ЩЕ ЗАГИНЕ

Американският президент Доналд Тръмп публикува на 7 април донякъде загадъчен пост в социалната мрежа Truth Social, в който очевидно налива масло в огъня във връзка с ултиматума си към Иран да отвори Ормузкия проток - жизненоважния морски маршрут, през който минава около една пета от световните доставки на петрол и втечнен газ. Той вече заяви, че днешният ден е окончателният краен срок за сключване на споразумение.

БРОЕНЕ ДО ПОЛУНОЩ: УЛТИМАТУМЪТ ИЗТИЧА, ПЕНТАГОНЪТ НАБЕЛЯЗА ЦЕЛИТЕ В ИРАН, СВЕТЪТ Е НА НОКТИ

Буквално след часове, тази нощ, изтича последният ултиматум на Доналд Тръмп към Иран - ако Техеран не вдигне блокадата на Ормузкия проток, стопанинът на Белия дом обеща да заповяда удари по критичната иранска инфраструктура, включително електроцентрали и мостове. Тръмп вече подгря допълнително напрежението като обяви в социалната си мрежа Truth Social, че предстои "един от най-важните моменти" в световната история и че "тази вечер ще разберем" какво ще се случи в Иран. Той използва и такива силни думи като "цяла цивилизация ще загине тази вечер, за да не бъде възстановена никога повече".

САЩ СРЕЩУ ИРАН: ВЪЗМОЖНИТЕ ИЗХОДИ И ЦЕНАТА ЗА ГЛОБАЛНИЯ РЕД

Преувеличенията на Доналд Тръмп са предвидими, но решенията му не са. Обръщението на американския президент към нацията в навечерието на Великден се състоеше предимно от самохвалство. Операцията в Близкия изток продължава вече месец, но, както Тръмп изнесе лекция, тя все още е кратка в сравнение с войната във Виетнам, пише Neue Zürcher Zeitung.

ТУРЦИЯ ИЗМИСЛИ АЛТЕРНАТИВА НА ОРМУЗКИЯ ПРОТОК: ОТВАРЯ НОВ ТРАНЗИТЕН КОРИДОР

Турция измисли частично решение на кризата с блокирания от Иран Ормузки проток. Става въпрос за нов транзитен коридор за стоки от Саудитска Арабия, който да служи като алтернатива на Ормузкия проток. Така придвижването на пратки към страните от по-широкия регион ще бъде възможно.

"МИСЛИМ ЗА НАЙ-ЛОШИЯ СЦЕНАРИЙ": ТРАНСПОРТНИЯТ МИНИСТЪР КАЗА КАКВИ МЕРКИ ПРЕДВИЖДА КАБИНЕТЪТ

Първи винаги са хората. Това е основата на икономиката. Всичко, което се прави днес, е с мисъл за утре. Ако ние днес не работим за това, че ще дойдат трудни времена, няма да можем да си помогнем утре. Мерки, взети преди месец, днес не са релевантни. Количества ще има, но въпросът е на каква цена. По време на криза топим резервите си, няма да мине без съкращения. Това каза служебният министър на транспорта Корман Исмаилов в ефира на Нова телевизия.

НЯМА ДА СЕ НАМАЛЯВА ДДС, НО СЕ МИСЛЯТ ДРУГИ МЕРКИ: ЕНЕРГИЙНИЯТ МИНИСТЪР С КОМЕНТАР

Помощта на служебното правителство от 20 евро не са за хора със скъпи коли и за най-богатите. Въпросните 20 евро са за хора, които отговарят на критериите и хора, които има нужда – хора с ниски доходи и на прага на бедността, заяви служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков пред БНТ. Още: За горивата от резерва и трябва ли да бъдат взети: Енергийният министър с коментар

КОНСТИТУЦИОННИЯТ СЪД С ГОЛЯМ УДАР ПО САРАФОВ: НЕ МОЖЕ ДА СИ ВЕЧНО И.Ф. ГЛАВЕН ПРОКУРОР

Със 7 на 5 гласа Конституционният съд отхвърли искането за обявяване на противоконституционност на ключова разпоредба от Закона за съдебната власт, която ограничава до шест месеца времето, в което едно и също лице може да изпълнява функциите на главен прокурор или председател на върховните съдилища (т. нар. трима големи в съдебната система). Решението е взето след искане на състав на Апелативния съд във Варна. Съдиите оспорваха текста с аргумента, че той създава риск от институционален вакуум и накърнява принципите на правовата държава, включително заради липсата на ясна уредба за заварени случаи.

ДЕЧЕВ ЗАГОВОРИ ЗА "СМУЩАВАЩИ ДАННИ" ОТ АРХИВА НА ПЕТЬО ЕВРОТО. ПРИЗНА ЗА ПЪТУВАНЕ С ТЕОДОРА ГЕОРГИЕВА

Служебният вътрешен министър Емил Дечев призна за познанството си с българския европрокурор Теодора Георгиева, като подчерта, че контактите им са били ограничени и далеч назад във времето. Двамата се познават от периода, в който тя е работила в Софийската районна прокуратура, а той – като съдия. По думите му, единственото им по-близко общуване е било кратка съвместна почивка през 2017 година.

ПАРИТЕ ЗА РАДЕВ С НОВ ВРЪХ: СТОТИЦИ ДАРЕНИЯ БЕЗ КОНТРОЛ И БЛИЗО 600 ХИЛЯДИ ЕВРО ЗА КАМПАНИЯТА (СНИМКИ)*

Десет дни преди края на предизборната кампания за предсрочните парламентарни избори на 19 април коалицията "Прогресивна България" е привлякла рекордните 597 950,11 евро под формата на дарения за вота, показва справка на Actualno.com в регистъра на Сметната палата. Общо малко над 910 хиляди евро е общата сума, получена като дарения за всички политически субекти към 7 април по обяд, което означава, че над половината дарения са именно към формацията на президента Румен Радев. Като абсолютен брой това се равнява на 454 броя дарения от общо 493, показва още проверката на Actualno.com.

ЕМАНУИЛ ЙОРДАНОВ: СЛЕД ИЗБОРИТЕ НАКАЗАТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО ПО “ПЕТРОХАН – ОКОЛЧИЦА“ ЩЕ БЪДЕ ПРЕКРАТЕНО (ВИДЕО)

След изборите наказателното производство по “Петрохан – Околчица“ ще бъде прекратено. Това прогнозира в предаването Студио Actualno бившият вътрешен министър от правителството на Иван Костов и настоящ адвокат Емануил Йорданов. Той отговори на въпроса защо за трагедията “Петрохан – Околчица“ разследващите органи вече мълчат, след като дадоха няколко шумни пресконференции: “Така става, защото твърде рано се огласи една версия, за която към онзи момент очевидно не е имало достатъчно доказателства. А по всяка вероятност и към настоящия момент няма. В същото време случаят очевидно е доста тежък за разследване. И няма кой чак толкова да се впряга.

ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА: ДЕЛОТО ЗА СХЕМАТА С ТЕАТРИТЕ В СМОЛЯН И РАЗГРАД ВЛЕЗЕ В СЪДА

Разследването за организирана престъпна група за присвояване на финансови средства чрез фиктивни договори в театрите в Разград и Смолян вече е в Окръжния съд в Пловдив. Прокуратурата е внесла обвинителен акт срещу осем обвиняеми. Това са Петко Писков, Румен Бечев, Левон Манукян, Атанас Георгиев, Борис Чилов и други трима с инициали И.А., И.И. и Б.Г. Обвинението е за това, че в периода от 01.07.2024 г. до 26.09.2024 г. на територията на страната са участвали в организирана престъпна група, създадена с користна цел, чийто ръководител е бил Петко Писков и в която са участвали длъжностни лица – Левон Манукян, като директор на "Театрално-музикален и филхармоничен център – Разград" – гр. Разград и Румен Бечев, като директор на Родопски драматичен театър "Николай Хайтов" гр. Смолян.

ИЗБОРИ 2026: РОЛЯТА НА ПРЕФЕРЕНЦИЯТА В БЮЛЕТИНАТА, КОЯТО ПРОМЕНЯ ПАРТИЙНИТЕ ПОВЕЛИ (СНИМКИ)

Идната неделя България гласува на предсрочните парламентарни избори, които ще излъчат състава на 52-ото Народно събрание. Нови играчи, стари конкуренти и заявки за радикални промени се сблъскват на терена на предизборната кампания, а избирателната активност се очертава да бъде от решаващо значение за вота.

СЪЛЗИ И СОПОЛИ В РУСИЯ: УКРАЙНА НИ БИЕ В ДРОНОВЕТЕ, НАМАЛЯВАТ НОВИТЕ НИ ВОЙНИЦИ (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Трябва да отбележим, че ситуацията с дроновете се промени. Врагът има нов модел дрон, подобрена версия. Той лети по-далеч от досегашните и, разбира се, те (украинците) правят всичко по силите си да отрежат логистиката ни в пограничните райони и успяват". Това заяви генерал Апти Алаудинов, комадващ спецчастите "Ахмат" на чеченския лидер Рамзан Кадиров. Алаудинов отдавна се прояви като една от фигурите в руската военна машина, достойна за роман с карикатури, припомнете си – ОЩЕ: "Руски удар по интерната в Суджа не е имало. И даже и да е имало, там не е трябвало да има мирни жители"