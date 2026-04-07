Всички подценяват този мач на Левски, но той може да преобърне каруцата

След като Левски загуби точки при визитата си на Добруджа в 28-ия кръг на Първа лига, сякаш цялото обществено внимание се насочи директно към предстоящите директни битки в плейофите. Там "сините" ще трябва да се изправят по два пъти срещу отборите на Лудогорец, ЦСКА и ЦСКА 1948, като се смята, че това ще реши и битката за титлата. Само че един мач преди това може да се окаже също толкова труден, а е сериозно подценяван...

Преди Лудогорец, ЦСКА и ЦСКА 1948: Левски трябва да внимава и с Арда

В четвъртък Левски домакинства на тима на Арда Кърджали на стадион "Георги Аспарухов" в среща, която на хартия изглежда като лесна задача за хората на Веласкес. Това се дължи най-вече на домакинския фактор, тъй като на "Герена" се очаква голям брой фенове, които да подкрепят отбора докрай в преследване на първа титла от 2009 година насам. Отборът на Арда обаче пристига не по-малко амбициран за победата, а освен това и в много добра форма.

Защо Арда е заплаха за Левски

Арда все още не е гарантирал напълно участието си във втората четворка на класирането, като заема седмо място с 41 точки. Славия е седми с 38 точки, а Ботев Пловдив е с 36 точки. И двата тима могат сериозно да се доближат до Арда, ако вземат предстоящите си битки, а същевременно отборът от Кърджали загуби на "Герена". Ето защо и хората на Александър Тунчев ще опитат да избегнат загубата в Левски, защото пък в последния 30-ти кръг имат гостуване на Лудогорец.

Освен че трябва да запазят мястото си в топ 8, футболистите на Арда влизат и в чудесна форма, след като спечелиха последните си три шампионатни срещи - срещу Монтана, Септември и Добруджа. Тази победна серия дава допълнително самочувствие на гостите, които през този сезон играха и в евротурнирите. А Тунчев, като един от най-добрите млади български треньори, ще иска отново да се докаже на "Герена", където в момента е вниманието на цяла футболна България.

