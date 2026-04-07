Ходът на Домусчиев, който удари най-силно по Левски и е напът да промени историята

От закъсал и безличен отбор през есента до възроден и убедителен отбор през пролетта: така изглежда пътят на Лудогорец в този луд сезон 2025/26, в който хегемонията на 14-кратния пореден шампион на България е поставена на най-сериозното си изпитание. Разградчани до голяма степен бяха отписвани за титлата през есента - не толкова заради многото загубени точки, а заради слабата игра на отбора, която видимо отстъпваше на тази на Левски. Как обаче Кирил Домусчиев успя да обърне това?

Треньорската рокада в Лудогорец, която е напът да спаси полузагубен сезон

Несъмнено ходът, който удари най-силно по шампионските амбиции на Левски, бе треньорската рокада в Лудогорец. Донякъде закъсняла, но и точно навреме, за да даде шанс на "орлите" да си стъпят на краката - не само в шампионата, но и в евротурнирите, където последва достигане до плейофите за влизане сред последните 16 отбора Лига Европа. Да, Лудогорец загуби сблъсъка с Ференцварош, но бе близо до нов исторически успех. И зад всичко това стои един човек: Пер-Матиас Хьогмо.

Хьогмо стабилизира Лудогорец и го превърна в отбор, който печели на ходом в България

Скандинавецът пристигна със сериозен екип и солидна визитка в Разград, и макар в началото да бе приет със смесени реакции, бързо успя да покаже, че е способен да стабилизира Лудогорец. Направи го по такъв начин, че "орлите" започнаха да дават вид, че могат да спечелят всеки един мач на ходом. И го правеха в много двубои, за да може да се задържат в битката за титлата и да изчакват грешка от лидера Левски.

Хьогмо победи Хулио Веласкес в три мача - за Суперкупата, за Купата и за първенството, и то все така прагматично и умно, доказвайки се като изключителен тактик, пък и мотиватор за своите възпитаници. И сега, осем мача преди края на сезона, Лудогорец е на седем точки зад Левски и изглежда, че няма намерение да прави повече грешки. Ако това наистина се случи и разградчани са безгрешни до края, то Хьогмо може да пренапише историята и да изведе Лудогорец до най-сладката 15-та титла, и то с обрат, който ще се помни дълго.

