Огромна пустиня е била покрита с вода в продължение на 8 милиона години: Как учените откриха това

Сахарско-арабската пустиня невинаги е била суровата и безводна равнина, каквато я познаваме днес, както показват пещерни изследвания, според Daily Galaxy. Те показват, че някога е била зелена, с реки и езера, позволяващи на животни и ранни хора да се придвижват между Африка и Евразия през последните 8 милиона години.

Това променя разбирането на учените за региона. Вместо постоянна бариера, Арабия сега прилича повече на коридор, който се отваря и затваря в зависимост от климата. Проучване, публикувано в списание Nature и подкрепено от Комисията за наследство на Саудитска Арабия, комбинира фосилни находки с климатични данни, запазени в пещери.

Откритието на учените за Сахарско-арабската пустиня

В продължение на много години преобладаващото мнение беше, че тази пустиня е останала горе-долу непроменена в продължение на поне 11 милиона години. Тази картина вече не е валидна, тъй като нови доказателства сочат за повтарящи се влажни периоди, които временно са трансформирали региона в нещо много по-зелено и по-свързано.

Някои от най-убедителните доказателства идват от фосили, открити в целия регион. Изследователи са открили останки от крокодили, хипопотами, коне и хоботни в райони, които сега са изключително сухи. Според Майкъл Петраглия от университета Грифит, тези животни не биха могли да оцелеят без надеждни водоизточници. Това означава, че някога са съществували реки и езера в днешната пустиня.

Интересното е, че тези фосили датират от края на миоцена и плейстоцена. През тези периоди Арабия е преживявала периоди на увеличени валежи. Тези по-влажни периоди вероятно са създали естествени пътища за миграция на животни между континентите. Както той обясни в университетско изявление:

„Тези по-влажни условия вероятно са улеснили разпръскването на тези бозайници между Африка и Евразия, като Арабия е действала като ключов кръстопът за биогеографски обмен в континентален мащаб.“

Пещерите съдържат доказателства за древни седименти

Струва си да се отбележи, че вкаменелостите са само част от историята. Учените са изследвали и сталактити и сталагмити – минерални образувания като сталактити и сталагмити, които растат в пещери и документират минали климатични условия.

Въз основа на изследвания на Моника Марковска от университета Нортумбрия и Хуберт Фонхоф от Института по химия „Макс Планк“, тези формации показват, че Арабия е преживяла множество влажни фази в продължение на милиони години.

„Нашите резултати показаха, че с отслабването на влиянието на мусоните с течение на времето, валежите през влажните периоди намаляват и стават по-променливи. Това съвпада с увеличаване на ледената покривка над Северното полукълбо през плейстоцена. Нашето проучване е едно от най-дългите наземни данни, публикувани някога“, казва тя.

Важно е да се отбележи, че данните, открити в пещерите, също разкриват тенденция. Количеството валежи става по-нестабилно с течение на времето, тъй като мусонните системи отслабват. Тази промяна се случва едновременно с растежа на ледените покривки в Северното полукълбо през плейстоцена, свързвайки регионалните промени с глобалните климатични модели.

Всичко това сочи към една по-голяма идея. Арабия не е била просто място за преминаване, а място за пътуване. Както обясни Файсал ал-Джибрин от Комисията за наследство на Саудитска Арабия, регионът често е бил пренебрегван в изследванията на миграцията. Оказва се обаче, че е играл централна роля в движението на животни и ранни хора между Африка и Евразия. Той обяснява:

„Арабия традиционно е била игнорирана в изследванията на афро-евразийското разпръскване, но изследвания като нашето все повече показват централното ѝ място в миграциите на бозайници и хоминини.“

Когато климатът отново е станал сух, тези пътища са изчезнали, оставяйки популациите отново изолирани. Тази промяна в околната среда помага да се обясни как видовете се разпространяват по континентите, въпреки че една от най-големите пустини на Земята сега им пречи.

