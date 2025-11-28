"България от доста време има състезател в елита на женското плуване и разчита на нея за добро класиране"

Любопитно:

България от доста време има състезател в елита на женското международно плуване - в лицето на Диана Петкова, на която се разчита и за добро класиране на предстоящото Европейско първенство в за мъже и жени в малък басейн в Люблин, Полша. Това заяви селекционерът на националния отбор Кристиян Минковски в навечерието преди континенталния шампионат, който ще се състои от 2 до 7 декември.

Диана Петкова вече показа, че е част от женския елит в плуването

25-годишната Диана Петкова показа големия си потенциал още през 2021 година, когато стана 9-та на Европейското първенство за жени в Будапеща на 200 м съчетано, а после участва и на Олимпийските игри в Токио. Тя държи почти всички национални рекорди в малък басейн в дисциплините, в които участва, а според Кристиян Минковски, българската плувкиня може да запише добро класиране на шампионата в Люблин.

Диана Петкова

"Времето на Диана дойде още на Олимпиадата в Токио и на Европейското в Будапеща преди това. Така че Диана от доста време е в елита на женското международно плуване. Разчитаме и на нея за добро класиране", заяви Минковски за Петкова. Тя ще се състезава в коронната си дисциплина 100 метра съчетано, както и 50 и 100 метра бруст.

Иначе в Люблин ще се състезават още две жени - участничката на Олимпийските игри в Париж Габриела Георгиева е заявена на 50, 100 и 200 м гръб, а младата състезателка Тея Николова, подобно на Петкова, също е заявена на 50 и 100 бруст, като надеждите за нея са, че ще може да се пребори за финал на 50 м и за полуфинал на 100 м.

За Диана трябва да се припомни, че записа историческо седмо място за България на Световното в малък басейн.

Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
