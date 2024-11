Рекламата на годината: Nike се сбогува с Рафа Надал с настръхващо ВИДЕО

Световният гигант за спортна екипировка Nike публикува 1-минутна реклама, посветена на края на кариерата на Рафаел Надал. Испанският тенисист, който е рекламно лице на Nike, излиза днес за последния мач в кариерата си. От Nike определиха Рафа като "най-великият" и човекът, който е дал най-много на своя спорт.

"Никой не е дал повече на своя спорт. Или да е оставял всичко на корта всеки един път. Рафаел Надал, ти ни показа какво е нужно, за да бъдеш най-великият. Необходимо е единствено да дадеш всичко", написаха от Nike към видеото, посветено на Рафаел Надал. От бранда временно смениха и логото си с това на Рафа в чест на неговата знаменита кариера.

No one has given more to their sport. Or left it all on the court every single time. @RafaelNadal, you showed us what it takes to be the greatest. It only takes everything. pic.twitter.com/l2iBGF5yyQ