"Грубо нарушение на лоялността": Мерц атакува Орбан за ветото върху заема за Украйна

Това е акт на груба нелоялност. Никога не е имало нещо подобно. Така германският канцлер Фридрих Мерц изрази разочарованието си от курса на унгарския премиер Виктор Орбан, който блокира нов заем от 90 млрд. евро за Украйна, предаде ДПА, цитирана от БТА. В Брюксел Орбан изключи възможността за отмяна на ветото на правителството си върху заема, както и върху нов пакет санкции срещу Москва, докато не се възобновят доставките за страната му на руски петрол през Украйна по петролопровода "Дружба".

Мерц също предупреди за дългосрочните последици от решението на Орбан. "Това ще остави дълбоки белези", каза той.

На свой ред шведският премиер Улф Кристершон заяви, че неговият унгарски колега "все пак планира да наложи вето върху жизненоважния заем от 90 млрд. евро от ЕС за Украйна". Той допълни, че лидерите на ЕС са заявили на Орбан на срещата на високо равнище на ЕС, че ветото му "е просто неприемливо".

"Ние сме изключително недоволни от това, както и, разбира се, Украйна", заяви той.

Правителството на Орбан е изправено пред оспорвани парламентарни избори през април, което подхранва спекулациите, че ветото върху новите мерки за помощ е част от неговата предизборна кампания.