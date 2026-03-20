Изцепка на Тръмп изуми света на среща с японския премиер: Защо не ви казахме за Иран? Вие защо не ни казахте за Пърл Харбър? (ВИДЕО)

20 март 2026, 10:52 часа 605 прочитания 0 коментара
Неадекватна и дебелашка шега за Пърл Харбър на американския президент Доналд Тръмп беше посрещната с изумление и нервно мълчание от японската премиерка, с която той имаше среща.

Министър-председателят на Япония Санае Такаичи беше на посещение в Белия дом за разговори с президента на САЩ.

Събитието в Овалния кабинет протичаше сравнително гладко, до момента, в който японски репортер не попита Тръмп защо не е информирал съюзниците на САЩ от Европа и Азия, включително Япония, за плана си да атакува Иран.

"Първото нещо е, че не трябваше да се сигнализираме твърде много за това", отговори Тръмп.

"Когато атакувахме, атакувахме силно и не казахме на никого за това, защото искахме изненада", доплъни американският президент

"Кой знае по-добре за изненадите от Япония?", пошегува се той, предизвиквайки нервен смях. След това Тръмп продължи шегата: "Вие защо не ни казахте за Пърл Харбър? Нали?", попита Тръмп на фона на неловката тишина, настъпила в стаята.

Изненадващата атака на Япония срещу Тихоокеанския флот на Съединените щати в военноморската им база в Пърл Харбър на Оаху, Хавай, през декември 1941 г. въвлича САЩ във Втората световна война.

Обявявайки война на Япония на следващия ден, президентът на САЩ Франклин Д. Рузвелт нарича 7 декември 1941 г. "дата, която ще живее в позор".

Японската министър-председателка Санае Такаичи пристигна във Вашингтон за важни разговори с президента Доналд Тръмп. Срещата цели да затвърди позицията на Япония като незаменим американски партньор в Азия, дори когато Тръмп насочва вниманието си към Близкия изток заради войната с Иран.

Подчертавайки необходимостта от деескалация на напрежението в Близкия изток, Такаичи заяви пред репортери в Токио преди да замине на 3-дневно посещение в САЩ, че се надява да засвидетелства силата на двустранните връзки с Тръмп по въпроси, вариращи от безопасността до икономиката.

"Глобалният мир и стабилност са застрашени, включително по отношение на безопасността на корабоплаването в Ормузкия проток и енергийната сигурност. Ако настоящата нестабилна ситуация се запази, нещата ще станат още по-трудни както за Япония, така и за Съединените щати, а и за целия свят", каза лидерката на управляващата Либералнодемократическа партия (ЛДП).

Предвидено е в Белия дом Такаичи и Тръмп да обсъдят начини за по-нататъшно укрепване на съюза между Япония и САЩ и за развитие на сътрудничеството в областта на икономическата сигурност в контекста на нарастващото влияние на Китай, заявиха от японското правителство.

Очаква се двамата лидери да потвърдят и устойчивото прилагане на двустранната търговска сделка, касаеща и митата за вноса, която бе сключена през юли миналата година.

Десислава Любомирова Отговорен редактор
