Иран отворил маршрут за "безопасно преминаване" през Ормузкия проток, някои плащали по 2 млн. долара

Иран е създал де факто "безопасен" коридор за корабоплаване през териториалните си води в Ормузкия проток, като предоставя право на преминаване за проверени и одобрени кораби, а в поне един случай - и срещу плащане от 2 млн. долара. Според няколко добре информирани източника поне един оператор на танкер е платил тази такса на Техеран за преминаване през пролива, докато няколко други танкера са минали след иранска проверка и дипломатически интервенции, предава специализираното издание Lloyd's List.

Смята се, че множество правителства, включително на Индия, Пакистан, Ирак, Малайзия и Китай, обсъждат планове за преминаването на кораби директно с властите в Техеран, където служители от Иранската революционна гвардия са създали нова система за регистрация на „одобрени“ кораби, за да се договори безопасно преминаване.

Един от най-важните маршрути за световните доставки на петрол и втечнен природен газ, през който преминават около 20% от глобалните товари на тези и свързани с тях продукти, остава ефективно затворен от иранския режим заради войната на САЩ и Израел срещу Ислямската република. Всичко това доведе до осезаемо покачване на цените на горивата.

Поне 9 кораба са напуснали по "безопасния" коридор

Поне 9 кораба вече са напуснали пролива по „безопасния“ коридор, който преминава през ирански териториални води - покрай остров Ларак. Той се използва от Военноморските сили на Иранската революционна гвардия и пристанищните власти за визуална проверка на корабите. Не е ясно дали са правени плащания във всеки от деветте случая.

Досега се знае, че само един танкер е извършил плащане, за което се твърди, че е в размер на около 2 млн. долара - като част от споразумение за преминаване. Остава неясно как е била извършена трансакцията, като се имат предвид обширните санкции, наложени срещу Иран.

Макар че в момента използването на иранския коридор се договаря за всеки отделен случай, според информация на Lloyd’s List се очаква Иранската революционна гвардия да въведе по-формализирана процедура за одобрение на кораби в следващите дни. Очаква се танкерите, които желаят да използват предварително одобрения маршрут, да са предоставили на гвардията подробна информация както за собствеността на кораба, така и за местоназначението на товара преди транзита. Тези подробности се съобщават чрез редица лица, свързани с Техеран, които действат извън Иран.

Индийски и пакистански кораби са избрали необичайния маршрут

Два танкера за газ под индийски флаг, Shivalik (IMO: 9356892) и Nanda Devi (IMO: 9232503), са преминали през пролива около 13 март. Данните от системата за автоматична идентификация, макар и оскъдни, сочат, че Shivalik е избрал необичаен маршрут около иранския остров Ларак и през ирански териториални води.

Оттогава изглежда, че все повече кораби започват да избират този обходен маршрут, включително шест плавателни съда за насипни товари, които са плавали от Иран, и принадлежащият на пакистанското правителство петролен танкер Karachi (IMO: 9903413).

Транспондерите на два от корабите за насипни товари са били изключени при приближаването към пролива, така че не е възможно да се проследи плаването им около остров Ларак. Обаче сигналът им се появява отново близо до иранското крайбрежие, което показва, че и те са направили обходния маршрут. Един от тях, който наскоро е напуснал залива, използвайки нормалния, по-къс маршрут през териториалните води на Оман, не е идвал от Иран.

Иран вече намекна, че е отворен да пуска кораби на определени държави - без САЩ и Израел

Новият подход за обещаване на безопасно преминаване на кораби, които не са свързани със САЩ или Израел, следва изявление, направено от иранския външен министър Абас Арагчи на 15 март, който заяви, че Иран е „отворен“ към държави, които искат да обсъдят „безопасното преминаване на техните кораби“.

„В момента се полагат усилия с участието на правителството и индустрията за установяване на процедура, съгласно която ще има комуникация за кораби, които определено не са свързани с Израел или САЩ, за да получат потвърждение за безопасно преминаване през Ормузкия проток“, казва Димитрис Маниатис, главен изпълнителен директор на доставчика на услуги за сигурност и консултантска фирма в областта на корабоплаването Marisks. „В момента това все още се разглежда за всеки отделен случай, като определени правителства ще комуникират с иранските власти", допълва той.

