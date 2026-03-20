"Основната ни задача беше да преброим убитите жертви": Още разкази за "Сараевското сафари"

„Основната ни задача беше да преброим убитите жертви“, казва свидетел с псевдонима „Французинът“ пред немското издание Der Spiegel във връзка със "Сараевското сафари" - "снайперския туризъм" в Сараево в началото на 90-те години на миналия век. Друга задача в "Сараевскотко сафари" за свидетеля е била да събере парите от стрелците, а след това плащането им е отивало в агенцията, организирала събитието, пише хърватскатка медия "Индекс".

Ловците си взимали и трофеи

Като трофеи, ловците на хора вземали вкъщи гилзи, предимно 7,62x51 мм, оцветени според възрастта на жертвата: момчета - сини, момичета - розови, войници - червени и зелени, възрастни жени - жълти, по-възрастни мъже - черни и сини, съобщава германският вестник.

Цените на един изстрел

Посочва се, че към края на войната цените за един изстрел са се увеличили поне три пъти - за деца до 100 милиона лири, около 50 000 евро по днешния обменен курс.

Der Spiegel цитира и италианския експерт Мартина Радиче, която, позовавайки се на „надеждни източници“, казва, че снайперистите са били готови да платят до 200 000 евро само за един уикенд.

Немското издание цитира и Насер Хусич, бивш член на армията на Босна и Херцеговина, който е бил разположен срещу село Гърбавица по време на войната.

„Случваше се, особено в петък, да получаваме предупреждения от другата, сръбската страна на фронта чрез устройства Motorola: „Приберете жените и децата на сигурно място“. Тогава знаехме, че през уикенда идват снайперисти“, казва Насер Хусич, бивш боец ​​от 101-ва моторизирана бригада на босненската армия.

Хусич не може да каже със сигурност кой е стрелял, но заключава, че през уикенда са регистрирани много повече снайперски атаки, отколкото през седмицата

Играели си на война

Немското списание продължава, като говори за Триест като град, изиграл важна роля в цялата история на „снайпериста през уикенда" и публикува интервю с вече пенсионирания Роберто Руциер, който разказва как в началото на 90-те години група ентусиасти на оръжията се срещнали в горите близо до словенската граница, за да играят война. „Един ден се говореше за скрита реклама, предлагаща екскурзии до Сараево", казва Руциер. „Казаха, че ще получим снайперска пушка Драгунов и три патрона; можем да правим с нея каквото си поискаме".