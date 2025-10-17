Войната в Украйна:

Яник Синер не остави никакви шансове на Джокович и си уреди мач с Алкарас на стойност 6 милиона долара

Световният номер 2 в тениса Яник Синер се наложи над Новак Джокович с 6:4, 6:2 за около час игра на полуфинала на демонстративния турнир „Шестимата крале“ в Рияд.

Така за втора поредна година Яник Синер и Карлос Алкарас ще играят за титлата на надпреварата в Саудитска Арабия, като през миналата година Синер загуби първия сет след тайбрек, но направи пълен обрат, печелейки следващите две част с по 6:3 и спечели титлата, както и 6 милиона долара, които се полагат на шампиона.

Срещу 24-кратния носител на титли от Големия шлем Джокович Синер направи един пробив, за да затвори първата част с 6:4. Италианецът направи пробив още в първия гейм на втория сет, а след това го затвърди за 2:0. Последва още един пробив срещу сърбина за 5:1 и в крайна сметка комфортния успех дойде при 6:2.

