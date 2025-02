Тенис във водата: Южени Бушар си спомни за специален момент с Григор (ВИДЕО)

Бившата номер 5 в женския тенис Южени Бушар си спомни за специален момент с Григор Димитров от най-успешната ѝ година - 2014-а. Тогава канадката си прекара незабравимо с Гришо по време на турнира в Акапулко, като споделиха различни преживявания заедно - от возене в хеликоптер до тенис на платформа във водата. А спомените за Бушар изплуваха покрай тазгодишната демонстрация на Холгер Руне и Франсис Тиафо, които също играха тенис във водата в Акапулко.

Един от хората, отговарящи за съдържанието в социалните мрежи на Tennis TV, WTA и US Open - Бастиен Фашан, сподели снимка на Руне и Тиафо, играейки тенис на платформа във водата в Акапулко. Той ги сравни с друг емблематичен тенис мач във водата между легендите Роджър Федерер и Рафаел Надал от Доха през 2011-а. "Холгер Руне и Франсис Тиафо пресъздават емблематичната демонстрация на "Федал" на плаващ корт", написа Фашан.

Tennis on water? Grigor Dimitrov and Eugenie Bouchard seemed to enjoy it #ATP #WTA pic.twitter.com/GL1hhU6bzg