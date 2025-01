Анди Мъри: След 4 загубени финала от Джокович искам да го саботирам в Мелбърн (ВИДЕО)

Бившият номер 1 в тениса Анди Мъри, който от няколко седмици се подвизава като треньор на Новак Джокович, се пошегува, че иска да попречи на Ноле да добави нова титла от Australian Open. Причината за това са четирите загубени финала на Мъри от Джокович в Мелбърн. Той има и още един загубен финал в Австралия - от Роджър Федерер. В крайна сметка Анди така и не спечели Australian Open в кариерата си, но пък добави други три титли от Големия шлем.

Мъри, който е олимпийски шампион от Лондон 2012, седна до Джокович и Александър Зверев на корта за любопитно интервю дни преди началото на Откритото първенство на Австралия. Британецът е много близък приятел с Ноле, а в края на миналата година двамата обявиха, че ще работят заедно през новия сезон. Шотландският тенисист не изневери на стила си и се пошегува с Ноле, че ще го саботира, за да си отмъсти за загубените финали.

"Сега съм тук, за да саботирам шансовете му да спечели още една титла в Мелбърн", каза Мъри за Джокович, който е рекордьор по титли на Australian Open с 10 отличия. Ноле може да се изправи срещу най-добрия български тенисист Григор Димитров на 1/8-финалите, а на 1/4-финалите пък може да дойде сблъсък с Карлос Алкарас. Интересното е, че Джокович и Гришо се срещнаха и през 2023-та, когато сърбинът спечели в три сета.

"I'm now here to sabotage his chances of winning another one" 😅



Andy Murray on coaching Novak Djokovic after losing four #AusOpen finals against him 🏆 pic.twitter.com/hxCLxwdOtW