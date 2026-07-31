Кабинетът "Радев":

Хеликоптер на "Гранична полиция" извърши рискована операция при пожара в Пирин

31 юли 2026, 18:20 часа 1128 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Хеликоптер на "Гранична полиция" извърши рискована операция при пожара в Пирин

Хеликоптер на "Гранична полиция" извърши сложна операция по гасенето на пожара под връх Шаралия в Пирин, съобщиха от дирекцията на Национален парк "Пирин". По време на акцията машината е транспортирала вода и противопожарно оборудване до огнеборците, които работят в труднодостъпния район.

За да достигне до мястото, екипажът е изпълнил изключително сложна маневра. Хеликоптерът е зависнал над стръмен скален ръб, като е опрял само единия си колесник в скалите. Това е позволило безопасното разтоварване на необходимия инвентар в условия, недостъпни за друг вид транспорт. Още: Гори островът в язовир Батак (СНИМКИ+ВИДЕО)

Според информация от участниците в спасителната операция подобна маневра досега не е извършвана на територията на Пирин.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Хеликоптери Пирин горски пожар пожар
Ивайло Анев
Ивайло Анев Редактор
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес