Хеликоптер на "Гранична полиция" извърши рискована операция при пожара в Пирин

Хеликоптер на "Гранична полиция" извърши сложна операция по гасенето на пожара под връх Шаралия в Пирин, съобщиха от дирекцията на Национален парк "Пирин". По време на акцията машината е транспортирала вода и противопожарно оборудване до огнеборците, които работят в труднодостъпния район.

За да достигне до мястото, екипажът е изпълнил изключително сложна маневра. Хеликоптерът е зависнал над стръмен скален ръб, като е опрял само единия си колесник в скалите. Това е позволило безопасното разтоварване на необходимия инвентар в условия, недостъпни за друг вид транспорт. Още: Гори островът в язовир Батак (СНИМКИ+ВИДЕО)

Според информация от участниците в спасителната операция подобна маневра досега не е извършвана на територията на Пирин.