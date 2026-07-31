Държавата отчете бюджетен дефицит от 1.9% от БВП за полугодието

При предвиден бюджетен дефицит от 5,7% през 2026 година, в момента дефицитът ни към юни, 2026 година т.е. за полугодието, е само 1,9% от прогнозния за тази година брутен вътрешен продукт (БВП). Това съобщава финансовото министерство, което по традиция извади в късния петъчен следобед на последния ден от месеца данните на консолидираната фискална програма. В абсолютна стойност дефицитът ни е 2,416,2 млрд. евро.

За първите шест месеца на годината приходите, помощите и даренията по консолидираната фискална програма достигат 21.57 млрд. евро, което е с 8.1% повече спрямо същия период на 2025 г. Увеличението се дължи основно на по-високите данъчни и осигурителни приходи, които нарастват с близо 1.5 млрд. евро или 9.2%.

Общият размер на данъчните приходи, включително осигурителните вноски, е 17.8 млрд. евро, като те формират над 82% от всички бюджетни постъпления. Неданъчните приходи възлизат на 2.66 млрд. евро и намаляват с близо 10% на годишна база, основно заради по-ниските постъпления от дивиденти на държавните предприятия. Приходите от помощи и дарения, предимно от европейските фондове, достигат 1.11 млрд. евро. Още: "Изпускат питомното, догодина ще гонят дивото": Мартин Димитров за бюджетния дефицит

В същото време разходите на държавата продължават да растат. Към края на юни те възлизат на 23.99 млрд. евро, което е с над 2.3 млрд. евро повече спрямо същия период на миналата година.

От финансовото министерство посочват, че увеличението се дължи основно на по-високите разходи за пенсии и социални плащания, ръста на възнагражденията в публичния сектор, по-високата минимална работна заплата от началото на 2026 г., както и на значителното увеличение на капиталовите инвестиции по Общинската инвестиционна програма и Националния план за възстановяване и устойчивост. Още: Бюджет като мед: По брадата ни тече, в устата ни не влезе

Нелихвените разходи достигат 22.91 млрд. евро, което е с 10.2% повече спрямо година по-рано. От тях 20.51 млрд. евро са текущи разходи, а капиталовите разходи възлизат на 2.39 млрд. евро. Лихвените плащания са 516.7 млн. евро, което представлява увеличение със 153.1 млн. евро спрямо края на юни 2025 г.

Към 30 юни фискалният резерв на страната е в размер на 6.88 млрд. евро. От тях 5.37 млрд. евро са депозити в БНБ и търговски банки, а 1.52 млрд. евро представляват вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други плащания. Още: Как България да избегне невиждана санкция от ЕС за дефицита: Радев заговори за "много бърза" работа и сложи краен срок (ВИДЕО)