Кметът на Горна Оряховица остава на поста, но планира оставка

Общинската избирателна комисия в Горна Оряховица не успя да събере необходимото мнозинство за предсрочно прекратяване на мандата на кмета Николай Рашков. При гласуването членовете на комисията се разделиха поравно - петима подкрепиха предложението, а петима гласуваха против, което остави Рашков на поста му.

Въпреки това кметът заяви, че възнамерява сам да се оттегли преди края на мандата си и да остави управлението на един от заместниците си през оставащата година до следващите местни избори.

Процедурата по отстраняването му беше задействана, след като съдът окончателно потвърди решение на вече закритата Комисия за противодействие на корупцията, че Рашков е бил в конфликт на интереси. След съдебното решение Сметната палата, която пое част от правомощията на комисията, сезира Общинската избирателна комисия. Още: Разследват кой е поставил подслушвателни устройства в Община Горна Оряховица

Случаят е свързан с търг за продажбата на осем общински имота, проведен през 2023 г., когато Рашков все още не е в политиката и развива собствен бизнес. Процедурата е обявена от тогавашния кмет Добромир Добрев, а сред участниците е и дружеството "Мирвана", което по това време е собственост на Рашков. Фирмата печели търга, но финализирането на сделката се забавя.

Междувременно на 29 октомври 2023 г. Рашков печели изборите за кмет. По-малко от месец по-късно - на 24 ноември - той подписва договора за продажбата на имотите с "Мирвана". Дотогава дружеството вече е прехвърлено на майка му и формално той не е негов собственик.

Пред съда Рашков защитава тезата, че не е в конфликт на интереси, тъй като единствено е изпълнил решение на Общинския съвет, който се разпорежда с общинската собственост. Магистратите обаче не приемат този аргумент и потвърждават решението на антикорупционната комисия.

След решението на ОИК Рашков обяви, че планира да подаде оставка през септември. Още: Извънредна ситуация: Самолет на египетските авиолинии е кацнал на летището в Горна Оряховица

"Идеята е да останем до септември и след това ще си подам оставката, като оставя своя заместник и не се стига до избори. Така ще спестим 400 000 евро", заяви той.

Кметът допълни, че е влязъл в политиката, защото му е омръзнало "една организирана престъпна група да дерибейства над гражданите".

Според закона, ако кмет подаде оставка в последната година от мандата си, не се насрочват частични избори, а общината се управлява от определен заместник-кмет до редовния вот.

Междувременно ден преди заседанието на Общинската избирателна комисия стана ясно, че прокуратурата разследва случай на незаконно подслушване в община Горна Оряховица.

По информация на Нова телевизия в част от служебните помещения са открити подслушвателни устройства. Такова е било намерено още през 2023 г. и в кабинета на председателя на Общинския съвет Огнян Стоянов, но тогава не е бил подаден сигнал до разследващите органи. Още: 29 май в историята: Горна Оряховица празнува. Тодор Живков нарежда масовото изселване на българските турци

"По този случай не съм подавал сигнал, тъй като това беше в самото начало на мандата ми. Според мен това устройство най-вероятно беше наследство от старото управление", коментира Стоянов.

Разследването е започнало, след като служителка на общината е подала сигнал. От прокуратурата потвърдиха, че се води досъдебно производство, без да съобщават допълнителни подробности.