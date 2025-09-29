В Световния ден на сърцето: успешно завърши първият Национален есенен турнир по тенис на корт, организиран от "Сърце и Мозък"

В продължение на два дни десетки лекари от различни специалности от цялата страна се събраха на тенис кортовете в Национален парк „Кайлъка“, за да премерят сили и нагледно да докажат как успешно съчетават професионализма в своята медицинска област с любовта към тенис играта. Надпреварата бе изключително оспорвана, а финалите – атрактивни, достойни за световни първенства. Турнирът протече при голям зрителски интерес от пациенти и жители на Плевен, които подкрепяха любимите си лекари.

На корта се проведоха индивидуален турнир, турнир по двойки мъже и смесени двойки. Победителите получиха купи и грамоти. Най-атрактивни бяха игрите при смесените двойки, като до финала достигнаха д-р Борислава Нинова, лекар в клиниката по кардиология в ,Сърце и Мозък‘ и съпругът ѝ д-р Енчо Нинов срещу д-р Ивайло Крачунов и Деница Славчева. Купата грабната Крачунов – Славчева. При двойките мъже победители станаха проф. Калоян Георгиев и д-р Драгомир Димитров от Варна, а финалисти – проф. Красимир Минкин от София и д-р Ивайло Цонев от Англия. На сингъл до финалите достигнаха д-р Стефан Костадинов, неврохирург от ,Сърце и Мозък‘и д-р Ивайло Крачунов, стоматолог от Плевен. След продължителна, оспорвана и напрегната игра д-р Крачунов грабна голямата купа.

Събитието е посветено на Световния ден на сърцето, който се отбелязва на 29 септември. Според кардиолозите тенисът на корт е спортът, който най-добре влияе на сърцето и намалява риска от сърдечносъдови заболявания и хипертония, наднормено тегло и стрес. Играта е комплексна тренировка за мускулите на цялото тяло, сърцето и ума.

Спортното събитие даде възможност на лекарите и техните пациенти да дискутират в неформална обстановка за ползите от здравословния начин на живот, физическата активност, редовната профилактика и спазването на назначените терапии.

Близо две десетилетия Българският Кардиологичен Институт регулярно провежда дни на отворените врати, училища за пациенти и изнесени прегледи и консултации от медицинските специалисти в малки и труднодостъпни населени места.

„Тази година решихме да отбележим Световния ден на сърцето по по-нестандартен начин, като дадем личен пример за активен начин на живот. Идеята е турнирът да се превърне в традиционен“, отбеляза проф. Вилиян Платиканов, началник на клиниката по анестезиология и интензивно лечение в ,Сърце и Мозък‘, по чиято инициатива се проведе събитието.