24 февруари 2026, 9:56 часа 358 прочитания 0 коментара
Силен старт за Григор Димитров на турнира в Акапулко

Григор Димитров започна с успех участието си на двойки на турнира от сериите ATP 500 в Акапулко (Мексико) с награден фонд 2.46 милиона долара. Българинът и партньорът му Флавио Коболи се наложиха над поставените под №4 Люк Джонсън (Великобритания) и Ян Желински (Полша) със 7:6(6), 2:6, 10:8 в оспорван двубой, продължил 1 час и 37 минути. 

Димитров с първа победа на двойки в Акапулко 

Димитров и Коболи измъкнаха първия сет след напрегнат тайбрек, в който взеха решаващите две точки. Във втория сет съперниците изравниха след по-убедителна игра. В шампионския тайбрек българо-италианската двойка изоставаше със 7:8, но направи серия от три поредни точки, за да стигне до пълен обрат и крайния успех.

В следващия кръг те ще се изправят срещу победителите от мача между Рафаел Ходар/Родриго Пачеко Мендес и Остин Крайчек/Никола Мектич. Димитров ще участва и в надпреварата на сингъл, където в първия кръг ще играе срещу Терънс Атман.

Засега Григор няма нито една титла на двойки, но първата ракета на България триумфира на турнира в Акапулко на сингъл през 2014 година, когато на финала победи южноафриканския тенисист Кевин Андерсън в три сета (7:6, 3:6, 7:6). В тазгодишния турнир участие ще вземат  световният номер 3 Александър Зверев, италианецът Лоренцо Мусети, както и Алекс де Минор от Австралия. 

