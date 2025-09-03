Войната в Украйна:

"Надявам се да я накарам да се усмихне, когато се събуди": Татко Новак с мил жест към дъщеричката си (ВИДЕО)

03 септември 2025, 16:04 часа 252 прочитания 0 коментара
Рекордьорът по титли от Големия шлем Новак Джокович направи мил жест към дъщеричката си, която днес празнува рожден ден. Ноле записа победа над Тейлър Фриц в късните часове на вторник, за да се класира за полуфиналите на Откритото първенство на САЩ. След мача сърбинът отпразнува по любопитен начин успеха си - с танц на корта, който първоначално никой не разбра с какво е свързан.

Танцът на победата на Джокович - научен от неговата дъщеря

В интервюто си на корта след мача Джокович обясни, че танцът е подарък за неговата дъщеря. Тя му е показала движенията, които той е трябвало да повтори на корта при победа. Танцът е от популярен детски филм, а Новак даде всичко от себе си, за да изпълни правилните стъпки и да зарадва детето си.

"Днес е рожденният ден на дъщеря ми, така че това е голям подарък за нея. Танцът накрая... тя ми каза как да танцувам. Надявам се да я накарам да се усмихне, когато се събуди", каза Джокович след мача. Сърбинът имаше и някои негативни моменти на корта, като феновете очаквано бяха настроени срещу него, за да подкрепят местния любимец Тейлър Фриц, а Ноле дори се ядоса на съдията на стола, че не взима мерки (ВИДЕО).

