"Надявам се да я накарам да се усмихне, когато се събуди": Татко Новак с мил жест към дъщеричката си (ВИДЕО)

Рекордьорът по титли от Големия шлем Новак Джокович направи мил жест към дъщеричката си, която днес празнува рожден ден. Ноле записа победа над Тейлър Фриц в късните часове на вторник, за да се класира за полуфиналите на Откритото първенство на САЩ. След мача сърбинът отпразнува по любопитен начин успеха си - с танц на корта, който първоначално никой не разбра с какво е свързан.

Танцът на победата на Джокович - научен от неговата дъщеря

В интервюто си на корта след мача Джокович обясни, че танцът е подарък за неговата дъщеря. Тя му е показала движенията, които той е трябвало да повтори на корта при победа. Танцът е от популярен детски филм, а Новак даде всичко от себе си, за да изпълни правилните стъпки и да зарадва детето си.

Novak Djokovic is dancing into the semifinals of the US Open. pic.twitter.com/SgyMP6y1kr — US Open Tennis (@usopen) September 3, 2025

"Днес е рожденният ден на дъщеря ми, така че това е голям подарък за нея. Танцът накрая... тя ми каза как да танцувам. Надявам се да я накарам да се усмихне, когато се събуди", каза Джокович след мача. Сърбинът имаше и някои негативни моменти на корта, като феновете очаквано бяха настроени срещу него, за да подкрепят местния любимец Тейлър Фриц, а Ноле дори се ядоса на съдията на стола, че не взима мерки (ВИДЕО).

Novak Djokovic: “It’s my daughter’s birthday so this is a big present for her. The dance in the end … she told me how to dance. Hopefully I’ll make her smile when she wakes up.” ❤️pic.twitter.com/ReOyo74qSv — Danny (@DjokovicFan_) September 3, 2025