За ЧРД: Десет невероятни удара на Григор, които не сте виждали (ВИДЕО)

По случай рождения му ден много фенстраници, турнири и състезатели го поздравиха. Някои дори публикуваха клипове с негови изпълнения през годините. Както е известно българинът е прочут със своята техника и сложност на ударите му. Заради бекхенда с една ръка пък той бе кръстен от феновете „Бейби Федерер“.

По случай рождения ден на Григор ще ви представим десет невероятни удара на Григор, който може би никога не се виждали преди.

Happy 32nd birthday Grigor Dimitrov 🥳



Here are 10 INSANE Dimi shots you probably haven't seen before... ✨@GrigorDimitrov pic.twitter.com/iWwjXtw4tj