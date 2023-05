Григор измъчи Джокович, но не успя да го преодолее на Мастърс-а в Рим (ВИДЕО)

Димитров стартира по отличен начин срещата като направи пробив на нула още в първия гейм. В следващия обаче Новак Джокович успя да върне брейка. В третия гейм Гришо отново водеше с 40:0, но пропусна три точки за пробив и позволи на сърбина да вземе подаването си за 2:1. След това пък Джокович записа втори си брейк в срещата. Ноле продължи да диктува събитията на корта и в крайна сметка да затвори първата част с 6:3.

Вторият сет започна с гейм за Димитров при негово подаване. След това българинът стигна до 40:40, но не успя да се възползва и да пробие Джокович. Сърбинът пък проби Гришо в третия гейм и така се стигна до 3:1 за Ноле. Двамата тенисисти си размениха по един гейм, за да се стигне до 4:2. Димитров успя да направи пробив в осмия гейм, за да стане резултата 4:4. След това Григор взе подаването си и поведе. Димитров направи пробив в последния гейм и затвори частта с 6:4.

Relentless in Rome 🇮🇹@DjokerNole beats Grigor Dimitrov to move one step closer to defending his title 🏆#IBI23 pic.twitter.com/XQ34IG3u2M