Бойко Станкушев: Връзката с прокуратурата и Пеевски пази структурите на Таки и Ами

Единствената сила в България, която протежира тези хора и това е очевидно, е част от прокуратурата, начело със Софийска градска прокуратура. Там е връзката с Делян Пеевски и докато те са зависими от него, нищо няма да се случи. След като хиляди журналисти и зрители знаят всичко това или предполагат, защо не се е сезирала прокуратурата и да предприеме нещо. Въпреки всичките фанфари, че олигархията ще бъде изчегъртана, това са само приказки. Този екип на Румен Радев не прави почти нищо в момента.

Това каза журналистът от "Антикорупционен фонд" Бойко Станкушев по повод акцията "Заглушител" и двамата бизнесмени Христофорос Аманатидис - Таки и Размиг Чакърян – Ами.

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По думите му "тези хора са постигнали съвършенството, изградили са перфектна хранителна среда, в която има за всички – за прокурори, за съдии, за МВР".

Той призова вътрешния министър Иван Демерджиев да започне с нещо елементарно – кой точно е разпоредил преди години полицейски коли и служители да пазят заведението „Осемте джуджета“. Според него не може поне в полицията да няма информация за това нещо, но по думите му бившите министри Младен Маринов, Христо Терзийски и други нищо няма да кажат. Станкушев беше категоричен, че сега Демерджиев има златен шанс да започне разплитането на "това нещо, но то ще продължи години, защото е градено години".

Според Стефан Миланов "в "Драгалевци", "Симеоново" и "Бояна" гарантирано има още много такива заглушители". "Там е масово явление“, заяви той.