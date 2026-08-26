Отново: Части от разбит дрон изплуваха на варненския бряг

Части от разбит дрон са открити в района на плаж Кабакум край Варна, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР във Варна. Сигналът е подаден около 1:30 часа след полунощ. Към мястото са били насочени служители на "Гранична полиция". За инцидента са информирани Военноморските сили (ВМС). На място вече има екипи на флота.

Повече информация по случая ще бъде изнесена от щаба на ВМС по-късно през деня.

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На 22 август екипите на бойния флот реагираха на два сигнала за открити останки от летателни апарати по крайбрежието. Едните бяха в района между комплекс "Албена" и село Кранево, а другите - в местността Ракитника край Варна.

Преди около седмица специалисти от състава на Военноморска база – Бургас обследваха дрон, изхвърлен от морето, открит плажа на Приморско. Безпилотният летателен апарат беше класифициран като разузнавателен.

Преди това военнослужещите имаха сигнал за открити части от дрон на плажа в района на село Лозенец.