Акциите на Facebook се сринаха след проблемите, в Twitter се забавляват

Само за часове акциите на компанията се сринаха с 5 процента. Нещо повече - спадът продължава, като може да донесе още по-сериозни загуби на компанията, ако продължи дълго.

Същевременно мнозина потребители в Twitter се пошегуваха по оригинален начин със срива на социалната мрежа, като в основна мишена на атаките се превърна собственикът на Facebook Марк Зукърбърг.

Even WhatsApp comes to Twitter when Whatsapp, Facebook, and Instagram crashes😂😂#facebookdown pic.twitter.com/G9vXNXw1VY — Deepa Yadav (@Deepayadav151) October 4, 2021

Me running to Twitter to confirm that I am not the only one having issue with Whatsapp, Instagram and Facebook#serverdown pic.twitter.com/P3o6BW0M9q — sandipan (@fatherland_88) October 4, 2021

Mark Zuckerberg trying to fix the WhatsApp, Instagram and Facebook crash. pic.twitter.com/sETfwxTK4h — karkoko (@kaothar_a_r) October 4, 2021

We came from Insta to see what the problem is😂😂 pic.twitter.com/j2FrqgUe2t — G.Alsqre (@2lsqre) October 4, 2021