12 начина да подобрите настроението си
Как шоколадът влияе на настроението
Ново изследване сочи, че употребата неголямо количество черен шоколад, богат на полифеноли, засилва усещането за спокойствие и удовлетв...
Още от ПОЛЕЗНО:
Истината за часовниците реплики
Всичко за вълшебна Коледа в Lidl
Колко е важен уебсайтът на хотела за привличане на клиенти?
Какво трябва да имате предвид при избора на нов диван?
Ново лекарство срещу COVID-19 с добър ефект в комбинация с ремдесивир
Редактор:
Евгения Чаушева
Етикети: 12 начина настроение