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12 начина да подобрите настроението си

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12 начина да подобрите настроението си
Снимка: iStock/Guliver
Поредните мерки и настъпващата зима не са най-добрата комбинация за добро настроение, ето защо понякога трябва да си помогнем сами. Предлагаме ви 12 начина, които имат всички шансове да подобрят настроението ви.

1. Излезте сред природата.

2. Направете комплимент на трима приятели.

3. Опитайте нова храна.

4. Пуснете си музика и танцувайте.

5. Разходете се сами.

6. Изхвърлете 5 ненужни неща.

7. Вземете си душ или вана.

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8. Купете си цветя.

9. Пуснете си любимата музика.

10. Почетете книга.

11. Купете/направете подарък за любим човек.

12. Пуснете си страхотна комедия.

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