4 витамина и минерала, които никога не бива да комбинирате с кафе

Ако приемате хранителни добавки с кафе всяка сутрин , може би е време да промените рутината си.

Диетологът Рейчъл Лустгартен обяснява пред Good Housekeeping защо кафето може да попречи на усвояването на определени витамини – и как правилно да ги разпределим през целия ден.

Пиете ли сутрешното си кафе веднага след прием на витаминна добавка? На пръв поглед изглежда безобидно, но според ново изследване този навик може да намали ефективността на добавките, които приемате.

Още: Трябва ли да приемате витамин D през лятото?

Кафето съдържа вещества, които могат да попречат на усвояването на важни хранителни вещества, особено ако вече нямате достатъчно от тях в тялото си.

Прочетете, за да разберете кои витамини и минерали са най-чувствителни към кофеина, кога е най-подходящото време за прием на добавки – и защо трябва да помислите за режима си на пиене за любимата си чаша кафе.

Желязо

Ако пиете кафе заедно с добавка с желязо, рискувате да абсорбирате до 50 процента по-малко от този минерал.

Още: Лекар: Витамините, които е по-добре да съхранявате в хладилника

Проучване от Швейцария от 2022 г. показва, че жените, които приемат желязо с кафе, имат значително намалена абсорбция в сравнение с тези, които го приемат с вода

Виновникът са полифенолите и танините в кафето, които блокират усвояването на желязото.

Витамин D

По-високият прием на кофеин е свързан с по-ниски нива на витамин D в кръвта, установи проучване от 2021 г.

Още: Мислите, че пиете витамините правилно? Прочетете, преди да е станало късно

Смята се, че кофеинът пречи на рецепторите за витамин D, което може да бъде особено вредно за тези, които вече имат дефицит на този витамин, важен за имунитета и здравето на костите.

Витамини от група В и витамин С

Кофеинът действа като лек диуретик, което означава, че насърчава елиминирането на течности от тялото – заедно с него и водоразтворими витамини, включително витамини от група В и С.

Също така, полифенолите в кафето допълнително възпрепятстват тяхното усвояване.

Още: Как да изберем правилните витамини според възрастта и начина на живот?

Калций

Витамин D е необходим за усвояването на калция, така че когато кафето се смесва с витамин D, това косвено влияе върху усвояването на калция. Това е особено важно за възрастните хора и за всички, които са изложени на риск от остеопороза.

Кога е най-подходящото време за прием на добавки и кога е най-подходящо да се пие кафе?

Ако приемате някой от споменатите витамини, експертите препоръчват да изчакате поне един час между приема на добавките и пиенето на кафе. В идеалния случай трябва да пиете кафе със закуска и да приемате добавките час или два по-късно.

Диетологът Шели Болс препоръчва да не се пие кафе на празен стомах, както и да се ограничи дневният прием на кофеин до две чаши на ден, за да не се наруши усвояването на хранителните вещества.

Практически съвет: Разделете добавките си на такива, които можете да приемате през деня (като омега-3), и такива, които е по-добре да преместите на вечер (желязо и калций), когато вече не пиете кафе.