4 ключови храни за здравето на щитовидната жлеза

Щитовидната жлеза е малка жлеза, но има огромно влияние върху почти всеки аспект от функционирането на телата ни - от това колко бързо използваме енергия до това как се чувстваме ежедневно. Ако не функционира правилно, може да изпитате умора, промяна в настроението, раздразнителност, постоянно усещане за студ или неволни промени в теглото.

Как хормоните на щитовидната жлеза влияят на сърцето - отговор от лекар

Въпреки че редовните посещения при лекар и спазването на предписаните лекарства са от решаващо значение, важно е да знаете, че диетата също играе важна роля за здравето на щитовидната жлеза. Някои ежедневни храни могат да осигурят адекватна подкрепа. Те са богати на хранителни вещества като йод, цинк и здравословни мазнини, които помагат за балансиране на хормоните и насърчават правилното функциониране на жлезата, както и на цялото тяло. По-долу са изброени четири ключови храни, които трябва да присъстват редовно в менюто ви:

Кокос

Независимо дали е настърган, смлян на прах или под формата на масло, кокосът е чудесен избор за здравето на щитовидната жлеза. Той осигурява здравословни мазнини, които поддържат хормоналната функция и повишават енергията. Чистото кокосово масло, получено чрез екстра върджин, може да помогне за ускоряване на метаболизма и намаляване на умората – проблеми, които са често срещани при хора с понижена функция на щитовидната жлеза. Освен това е противовъзпалително и лесно смилаемо, което го прави подходящо за ежедневна употреба.

Йодирана сол

Вероятно вече имате това в кухнята си, но е по-важно, отколкото си мислите. Йодът е основен минерал за производството на хормони на щитовидната жлеза, а йодираната сол е един от най-достъпните и лесни начини да си го набавите. Само една щипка на ден е достатъчна, за да поддържа хормоналния баланс. Ако използвате каменна сол или друга сол, не забравяйте да си набавяте йод от други източници, като риба, извара или морски водорасли. Балансът е ключов, тъй като твърде много йод може да бъде вреден. Използването на йодирана сол обаче остава най-евтиният и достъпен начин да си набавите дневната доза, без да правите значителни промени в диетата си.

Хрян

Това е мощно растение, богато на цинк и антиоксиданти, които стимулират функцията на щитовидната жлеза и намаляват възпаленията в тялото. Листата на моринга също са полезни и могат да се добавят към задушени зеленчуци или сосове. Те са особено добри за хора, които имат липса на енергия, тъй като леко стимулират кръвообращението и подобряват усвояването на хранителните вещества.

Тиквени семки

Тези малки семена са пълни с хранителни вещества, които подпомагат здравето на щитовидната жлеза. Те са богати на цинк, желязо и селен - минерали, които са важни за хормоналния баланс и засилване на имунитета. Леко ги запечете и ги добавете към салати или ги смелете и ги включете в сосове и пасти. Те ще обогатят всяко ястие, добавяйки текстура и хранителни вещества.