Как влияят смокините на кръвната захар

Смокините са богати на хранителни вещества плодове, предлагани пресни или сушени. Те са естествено сладки и богати на фибри, витамини и минерали. Накисването на смокини за една нощ подобрява усвояването и храносмилането им.

Повишават имунитета

Богати на антиоксиданти като полифеноли, витамин C и флавоноиди, смокините помагат за укрепване на имунната система, като намаляват възпаленията и се борят със свободните радикали. Антибактериалните и противогъбичните свойства на смокините също предпазват тялото от инфекции, което ги прави чудесно естествено средство за лечение на сезонни заболявания и цялостна подкрепа на имунитета.

Още: 5 плодове, които са по-евтини за отглеждане, отколкото за купуване

Подпомага здравето на сърцето и понижава холестерола

Смокините са пълни с полезни за сърцето хранителни вещества като калий, магнезий и фибри. Калият помага за балансиране на нивата на натрий, намалявайки високото кръвно налягане и риска от сърдечни заболявания. Разтворимите фибри в смокините се свързват с молекулите на холестерола в храносмилателната система, предотвратявайки абсорбирането им в кръвния поток, което помага за понижаване на нивата на лошия холестерол (LDL) и подобрява сърдечно-съдовото здраве.

Пресни или сушени - кои смокини са по-полезни

Регулират нивата на кръвната захар

Въпреки естествената си сладост, смокините имат нисък до умерен гликемичен индекс. Високото съдържание на фибри забавя усвояването на захарта в кръвния поток, предотвратявайки внезапни скокове и сривове в нивата на кръвната захар. Това прави накиснатите смокини полезно допълнение към диета, подходяща за диабетици, когато се консумират умерено. Освен това, смокиновите листа съдържат съединения, които подобряват инсулиновата чувствителност.

Още: Смокиновото дърво няма да има много плодове, ако правите тези грешки

Подпомагат храносмилането

Смокините са отличен източник на диетични фибри, които спомагат за редовното изхождане и предотвратяват запек. Разтворимите фибри в накиснатите смокини омекотяват изпражненията и подобряват здравето на червата, като подхранват добрите бактерии. Накисването на смокини за една нощ ги прави по-лесни за смилане и увеличава максимално слабителните им свойства, облекчавайки подуването на корема и храносмилателния дискомфорт.

Как смокините влияят на кръвната захар?

Предпазват от остеопороза

Смокините са чудесен източник на калций, магнезий и фосфор – минерали, необходими за поддържане на здрави кости и предотвратяване на остеопороза. Тъй като дефицитът на калций е често срещан, консумацията на накиснати смокини ежедневно помага за подобряване на костната плътност и намалява риска от фрактури и свързани с костите заболявания, особено при възрастни хора.

Още: Нашите предци никога не са садили смокини близо до къщата, ето защо

Подпомагат контрола на теглото

Накиснатите смокини са с ниско съдържание на калории, но с високо съдържание на фибри, което ви държи сити за по-дълго време и предотвратява ненужното хапване. Естествените захари в смокините осигуряват бърз енергиен тласък, което ги прави чудесна сутрешна закуска. Освен това, те помагат за регулиране на метаболизма и намаляване на желанието за нездравословни храни, като по този начин подпомагат контрола на теглото, когато са част от балансирана диета.