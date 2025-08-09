Как правилно да почистите индукционен котлон

Много различни марки и магазини предлагат почистващ препарат за стъклени котлони. Тази опция е чудесна, ако бързате или не искате да си правите собствен почистващ препарат у дома. За да използвате готов почистващ препарат от магазина, оставете котлона да се охлади напълно. След като се охлади, избършете повърхността с влажна гъба или кухненска хартия. Следвайте инструкциите на бутилката. Повечето опции указват на потребителя да излее количество от почистващия препарат с размер на капачка върху котлона и да го разтрие с кръгови движения върху повърхността с кухненска хартия, докато котлонът се почисти. Използвайте суха кърпа, за да избършете излишния почистващ препарат от индукционния котлон.

Оцет и сода бикарбонат

За да направите този почистващ препарат, смесете равни части вода и бял дестилиран оцет в бутилка със спрей. За допълнителен обезмаслител добавете няколко капки етерично масло от лимон. Разклатете бутилката, за да смесите съставките.

Поръсете сода бикарбонат върху индукционния котлон, като се уверите, че сте покрили разлятите течности и мазнините. Напръскайте сместа от оцет и вода върху содата бикарбонат. Това би трябвало да предизвика реакция и содата бикарбонат ще започне да се разпръсква. След като содата бикарбонат спре да се разпръсква, използвайте кухненска хартия, за да избършете почистващия препарат от котлона. Комбинацията от сода бикарбонат и оцет премахва всички натрупани мазнини и разляти течности.

Сапун за съдове и лимонов сок

Този метод е любимите на повечето домакини, защото вече имате всички необходими неща вкъщи. Отворете шкафовете си и вземете следното, ако искате да почистите петно от индукционен котлон.

Този почистващ препарат „Направи си сам“ се приготвя, като в купа смесите чаша топла вода, 1/4 чаша течен препарат за миене на съдове и 1 супена лъжица лимонов сок. Накиснете мека кърпа в сместа, докато се навлажни. Поставете кърпата върху изгорялото, оцветено място и я оставете да престои около 30 минути. Използвайте кърпата, за да избършете котлона. Ще останете с котлон без петна!

Докато кърпата престои половин час, обичам да чистя из къщата си или да си почина за кратко и да седна на дивана!

Препарат за миене на съдове и водороден пероксид

Дръжте препарата за миене на съдове, защото можем да го използваме отново! За този почистващ препарат съберете препарат за миене на съдове, сода бикарбонат, водороден прекис, препарат за миене на съдове и кухненска хартия/мека кърпа! Водородният прекис не е само за порязвания и ожулвания. Време е да видим какво може да направи в кухнята.

Изсипете малко количество препарат за миене на съдове върху индукционния котлон (трябва да е достатъчно, за да покрие леко цялата повърхност). Поръсете сода бикарбонат върху препарата. Изсипете около една супена лъжица водороден прекис в средата на котлона. Внимателно използвайте четката, за да изтъркате всички замърсявания. След като повърхността е почистена по ваш вкус, използвайте кухненска хартия или мека кърпа, за да я избършете, за да разкриете чистия си котлон!

Картофи и сода

Да, прочетохте правилно. Можете да почистите индукционния си котлон със сода и картоф!

Нарежете картофа на резени. Резенът трябва да е достатъчно голям, за да можете здраво да го хванете. Разтъркайте резена картоф на малки кръгове върху петната. Ако картофът ви изсъхне, използвайте нов резен картоф. Изсипете оцет директно върху котлона и го оставете да престои 5 минути. Избършете котлона с кухненска хартия. Отворете и изсипете содата върху зоната, върху която се фокусирате. Оставете содата да престои 15 минути. Избършете содата и гледайте как петната изчезват!

Въпреки че индукционните котлони имат стъклен плот, НЕ се изкушавайте да използвате препарат за почистване на стъкло, за да почистите повърхността. Препаратите за почистване на стъкло са специално предназначени за почистване на прозорци и огледала. Те съдържат амониев хидроксид и могат да повредят котлона ви! Ако продуктът се нанесе върху котлона и не е изсъхнал напълно, когато котлонът се нагрее, препаратът може да освободи амонячен газ. Използвайте само продукти, специално предназначени за почистване на котлони, за да избегнете повреда на уреда и да поставите здравето си на първо място!