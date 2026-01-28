Оставката на Румен Радев:

5 добавки, които могат да помогнат за справяне със стреса

28 януари 2026, 14:44 часа 0 коментара
Съдържание:

Неблагоприятните ефекти от хроничния стрес са дълбоки. Той може да допринесе за наддаване на тегло поради хормонален дисбаланс, да увеличи риска от сърдечни заболявания и да доведе до прегаряне и умора.

Стресът се е превърнал в постоянен аспект на съвременния, забързан начин на живот. Много хора се намират в постоянно състояние на стрес и в резултат на това той се е нормализирал. Тази нормализация затруднява разпознаването на наличието на стрес в живота, което кара хората да вярват, че постоянното напрежение и тревожност са просто част от ежедневието. Неконтролираният стрес обаче може да има значителни отрицателни последици за здравето. Когато не се контролира, хроничният стрес може да доведе до различни физически и психически здравословни проблеми, включително тревожни разстройства, депресия, сърдечно-съдови проблеми и отслабена имунна функция. С течение на времето тялото остава в състояние на повишена бдителност, нарушавайки нормалните физиологични процеси и водещи до състояния като безсъние и стомашно-чревни проблеми.

витамини

Неблагоприятните ефекти от хроничния стрес са дълбоки. Той може да допринесе за наддаване на тегло поради хормонален дисбаланс, да увеличи риска от сърдечни заболявания и да доведе до прегаряне и умора. Освен това, хроничният стрес може да наруши когнитивните функции и паметта, да изостри психичните разстройства и да намали цялостното качество на живот.

За щастие, няколко стратегии могат да помогнат за ефективното управление на стреса. Един ефективен метод е фокусирането върху приема на определени хранителни вещества, чиито потенциални ползи са идентифицирани при управлението на стреса. Ето някои добавки, които могат да помогнат за справяне със стреса.

Добавки, които могат да помогнат за ефективно справяне със стреса

1. Магнезий

Магнезият е добре известен със способността си да подобрява качеството на съня. Този есенциален минерал играе ключова роля в регулирането на невротрансмитерите, отговорни за успокояването на мозъка, като по този начин подпомага цялостното управление на стреса. Магнезият също така помага за намаляване на мускулните крампи, поддържа сърдечния ритъм и поддържа костната плътност, като подпомага усвояването на калция. Освен това, той помага за ефективното управление на кръвната захар и кръвното налягане.

2. Омега-3 мастни киселини

омега

Омега-3 мастните киселини, открити в рибеното масло, имат противовъзпалителни свойства и могат да поддържат здравето на мозъка. Проучванията показват, че адекватните нива на омега-3 в диетата могат да намалят симптомите на тревожност и депресия, подобрявайки стабилността на настроението. Проучванията показват, че високите дози EPA са свързани с подобрени симптоми на депресия и тревожност. Известно е също, че омега-3 мастните киселини понижават лошия холестерол и възпаленията в организма.

3. Мултивитамини

Въпреки че не е директно средство за облекчаване на стреса, приемът на мултивитамини може да помогне за справяне с хранителни дефицити, като гарантира, че тялото разполага с необходимите хранителни вещества, за да функционира оптимално при стрес. Това може да подпомогне по-добро цялостно здраве и устойчивост срещу негативните ефекти на стреса.

Когато избирате мултивитамини, е важно да се съсредоточите върху витамините от група В, тъй като те са от съществено значение за здравето на мозъка, метаболизма и производството на невротрансмитери. Следователно, витамините от група В могат да помогнат за значително намаляване на стреса и подобряване на настроението.

4. Ашваганда

Тази адаптогенна билка се използва в традиционната медицина от векове. Изследванията показват, че ашваганда може да понижи нивата на кортизол, хормонът, свързан със стреса, и да подобри реакцията на организма към стрес, като в крайна сметка насърчава чувството за спокойствие. Освен това, ашваганда може да помогне за повишаване на мускулната сила, ускоряване на възстановяването, повишаване на нивата на тестостерон при мъжете и подпомагане на функцията на щитовидната жлеза.

5. Витамин D

витамин D

Няколко проучвания показват, че дефицитът на витамин D може да попречи на психичното благополучие, докато адекватните нива са свързани с подобрено настроение и по-нисък стрес. Добавките с витамин D също помагат за регулиране на нивата на кортизол в организма.

Стресът може да бъде по-вреден, отколкото си мислите. Включването на тези хранителни вещества в балансирана диета, заедно със здравословен начин на живот, като редовни упражнения и практики за осъзнатост, може значително да помогне за справянето със стреса и смекчаването на неговите неблагоприятни ефекти.

 

Гергана Шумкова
Гергана Шумкова Отговорен редактор
хранителни добавки здраве стрес
