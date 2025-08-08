5 минути и крановете ще блестят: Трябва ви перилен препарат и ТОВА

Мръсният, оцветен и захабен кран не означава непременно смяна на смесителя или използване на агресивни химикали. Един прост домашен разтвор с перилен препарат е достатъчен, за да възстанови блясъка и чистотата му за 5 минути.

Матовият кран е често срещан проблем в много домове. Само няколко дни без цялостно почистване са достатъчни, за да се образуват трудноотстраними варовикови отлагания. Повърхността губи блясъка си и когато я докоснете, можете да усетите грапаво покритие. За щастие, има прост и ефективен начин да възстановите предишния блясък на вашия кран. Просто вземете няколко съставки, които обикновено имате вкъщи, смесете ги с перилен препарат и ги нанесете върху засегнатата зона. Резултатите са видими само за 5 минути.

Често срещани причини за захабяване на крана

Още: Неща, които никога да не изхвърляте в мивката

Най-честата причина за матов, оцветен кран е твърдата вода. Минералите, които съдържа, предимно калций и магнезий, се отлагат върху металната повърхност, създавайки бял или жълтеникав котлен камък. Този отлагащ материал не само разваля външния вид на смесителя, но и затруднява почистването му. Водата, оставена върху крана, изсъхва бързо, оставяйки следи, които с течение на времето развиват трайно обезцветяване.

Освен това, кранът е изложен на различни химикали, остатъци от сапун, паста за зъби и козметика. Всичко това изсъхва и полепва по метала, създавайки слоеве, които са трудни за премахване. Следователно, ако не се почиства и подсушава редовно, с течение на времето повърхността му става все по-матова и грозна.

Как да почистите котлен камък от кран у дома?

Още: Вечер не лягайте, преди да сложите това в канала на мивката

Ефективно и невероятно просто домашно средство за почистване на кранове е смес, приготвена от основни съставки. Просто комбинирайте 1 супена лъжица перилен препарат, 1 супена лъжица сода бикарбонат и 3 супени лъжици оцет. След старателно разбъркване се получава гъста паста, която трябва да се нанесе върху цялата повърхност на мръсния кран.

Най-добре е да използвате мека кърпа или гъба, за да я разнесете, като се уверите, че достига до всяко кътче и пукнатина. Оставете сместа върху крана за поне 5 минути. След това просто я избършете с чиста кърпа и изплакнете с топла вода. Кранът не само ще бъде чист, но и ще има красив блясък.

Какви са други домашни средства за почистване на кранове?

Почистването на кран с перилен препарат е ефективно, но не е единственото решение. Могат да се използват и други съставки, като например чист оцет. Това е едно от най-често срещаните решения за премахване на котлен камък. Просто накиснете хартиена кърпа в него и я увийте около крана. След 15 минути котленият камък ще стане мек и лесен за отстраняване.

Още: Никога не хвърляйте това в канала на мивката или тоалетната, ще стегне като бетон

Друг вариант е да направите паста от сода бикарбонат и вода, която има лек абразивен ефект и помага за премахване на упорити петна. Лимонов сок също си струва да се обмисли, тъй като има подобен ефект на оцета и освен това оставя свеж аромат. Всички тези методи са безопасни за вашите метални аксесоари за баня, не изискват големи финансови разходи и могат да се използват, без да излизате от дома.

Правили сте го погрешно през целия си живот: 10 неща, които не бива да изхвърляте в мивката