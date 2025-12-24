201 оригинални пожелания за Коледа

В най-светлите дни на годината думите се превръщат в прегръдка. Коледа ни напомня да бъдем по-добри, по-благодарни и по-близки. Ако търсите красиво пожелание за семейството, приятелите или любим човек – тук ще намерите думи, които носят радост и надежда.

Oригинални пожелания за Коледа

Нека Коледа ти донесе светлина в мислите, мир в душата и любов в сърцето. Весели празници! 🎄✨

1. Нека най-красивият подарък за теб тази Коледа да са усмивките на хората, които обичаш! Честито Рождество Христово!

2. Пожелавам ти весела и щастлива Коледа! И не забравяй, че единственото, което обичам повече от Коледа, си ти.

2. Честито Рождество Христово! Нека ярката коледна светлина донесе щастие и мир в живота ти! Нека любов да сгрява дните ни и сбъднати да са мечтите ти!

3. Нека коледният дух да грее в сърцето ти и да осветява пътя ти през цялата година!

4. Пожелавам ти тази Коледа да сбъдне всички твои желания и да ти донесе това, което тази година не успя, но най-вече здраве и безгранично щастие!

5. Нека коледната стихия ти донесе много здраве, щастие, късмет и любов, които да са неотлъчно до теб!

6. Нека тихата коледна нощ донесе мир и любов в живота си! Отвори сърцето си и запомни - на Коледа се случват чудеса!

7. Нека Коледният дух никога да не напуска сърцето ти! Нека в живота ти винаги да цари хармония, топлина и доброта!

8. Нека тази Коледа ти донесе само незабравими моменти и много сбъднати мечти!

9. Най-хубавите пожелания се сбъдват на Коледа затова ти пожелавам здраве, късмет и любов!

10. В тихата коледна нощ ти пожелавам усмивката никога да не слиза от лицето ти и любовта винаги да грее сърцето ти!

11. Нека светлината на Коледа озарява всеки твой миг! Нека тя да ти донесе безброй сбъднати мечти и безчет щастливи дни!

12. Пожелавам ти приказна Коледа! Нека в този светъл ден да си от щастие окрилен!

13. Коледа дойде! Нека само здраве, щастие и любов ти донесе!

14. Нека Коледа донесе мир, спокойствие и светлина в дома ти! Бъдете здрави и благословени!

15. Нека Коледният дух ти донесе сила за сбъдване на мечтите и надежда за по-добра и успешна година!

16. Коледа носи радост и любов на най-добрите хора като теб! Бъди благословен и от щастие окрилен!

17. В коледната свята нощ нека домът и сърцето ти са изпълнени с топлина! Нека Коледа ти донесе здраве, щастие и любов! Честито Рождество Христово!

18. Ако тази година не откриеш под елхата желания подарък, потърси го около теб и не забравяй, че едно сърце бие за теб!

19. Пожелавам ти тази Коледа да е незабравима за теб! Нека тя да ти донесе всичко, за което копнее твоето сърце!

20. Коледа е магия и нека изпълни с чудеса всеки твой ден!

21. В тихата коледна нощ от все сърце ти желая здраве, щастие, късмет и една голяма истинска любов!

22. Нека с настъпването на Коледа животът ти се превърне в приказка и всеки твой ден да е изпълнен със здраве, щастие и любов!

23. Нека вълшебството на Коледа вечно да грее в сърцето ти и доброто да те следва в живота!

24. Пожелай си нещо и то ще се сбъдне, защото на Коледа стават чудеса! Аз вече си пожелах - да сме здрави, обичани и все така щастливи!

25. В тази свята нощ изречи най-красивите думи, за да се сбъднат мечтите ти и не забравяй, че от все сърце ти желая светлина и любов да изпълват дните ти!

26. Нека всяко твое желание да бъде мое коледно пожелание! И помни - на Коледа се случват чудеса!

27. Нека коледната звезда вечно озарява пътя ти! Нека чудесата на Коледа винаги да присъстват в живота ти! И нека в сърцето ти винаги да има място за хора, които те обичат!

28. Нека сиянието на коледната звезда озари сърцето ти да ти донесе много здраве, щастие, късмет и любов!

29. Честито Рождество Христово! Нека тази Коледа е едно ново начало за теб, което ще ти донесе здраве, щастие, късмет и ще изпълни дните ти със смисъл!

30. Нека щастие и доброта да озаряват дните ти! Нека топлината на Коледа винаги да сгрява сърцето ти! Честито Рождество Христово!

31. Нека тази Коледа за теб е неповторима, а годината - незабравима! От все сърце ти желая здраве, щастие и късмет!

32. Нека в святата коледна нощ Бог те благослови със здраве, щастие, късмет и любов!

33. Нека в магията на Коледната нощ накара сърцето ти запее от щастие и да изпълни дните ти с вяра, щастие и любов!

34. Днес всички си пожелаваме здраве, щастие, мир, любов и сбъднати мечти. Но не забравяй, че всяко коледно пожелание се сбъдва, ако истински вярваш в магията на Коледа!

35. Нека в дома ти цари винаги мир и любов! Нека коледната магия изпълни живота ти с благослов!

36. Нека Рождество Христово ти донесе цялото щастие и обич, които заслужаваш! Нека светлината на Коледа изпълни със смисъл дните ти и озарява пътя към сбъдване на мечтите ти!

37. Нека тази Коледа най-големият подарък за теб да бъдат здравето, щастието и любовта, които заслужаваш! Честито Рождество Христово!

38. Честито Рождество Христово! Нека магията на Коледа не напуска дома ти цяла година! Нека любимите ти хора да са винаги около теб и в живота ти да цари здраве, щастие и просперитет!

39. Нека Коледа вечно да живее в сърцето и след всяка изминала година искрата на добротата все по-силно да блести!

40. И тази Коледа запали с надежда една нова светлина, която да озарява дните ти! Желая ти здраве, щастие и късмет!

41. Бъди благословен, с добрата и здраве надарен! Нека коледната светлина не угасва никога в твоята душа!

42. Нека тази Коледа ти донесе 3 подаръка - непоклатимо здраве, безгранично щастие и вечна любов!

43. Нека Коледният дух ти донесе здраве, любов, упование и сбъдване на всяко твое желание! Весела Коледа!

44. Нека коледното сияние озари сърцето ти и да ти донесе само мир, щастие и любов!

45. Нека тази Коледа за теб бъде незабравима! Нека тя озари дните ти със светлина и да сбъдне всяка твоя мечта!

46. Нека в тихата коледна нощ нека сърцето ти е изпълнено с любов и всяка твоя дума да е благослов! Светли празници!

47. Нека приказката на Коледа никога да не свършва за теб и всеки твой ден да е още по-прекрасен и със светлина озарен!

48. Желание си намисли и в святата нощ с Бог го споделя. И повярвай, че на Коледа ще се случват чудеса!

49. Нека тази Коледа за теб да бъде най-прекрасната приказка и истинските чудеса да започнат да се случват в живота ти!

50. В тази свята нощ се случват чудеса - не забравяй това! От все сърце ти желая магията на Коледа дните ти да озарява и любовта душата ти да сгрява! Честито Рождество Христово!

Коледа е най-чаканият празник за милиони хора по света. Да, дори в година като тази, празникът ще го има и отново ще ни донесе домашен уют с най-близките.

Обикновено това е време, когато си задаваме много въпроси – как да празнуваме, какво да сложим на трапезата, какви подаръци да купим на близките и как да се погрижим за доброто настроение на всички. На Коледа се спазват определени обичаи, които гарантират, че всичко ще протече по най-добрият възможен начин.

И в този смисъл – винаги е важно посланието ни. Когато подаряваме празнична картичка с пожелания за Коледа или друг празник, важно е написаното да е от сърце. Защото то остава като красив спомен.

Силата на словото е доказан с времето, затова трябва да подбираме внимателно думите, с които пожелаваме. Предлагаме Ви нашите предложения за сърдечни пожелания за Коледа, с които да впечатлите близките си.

Пожелания за Коледа за мъж

Нека за Коледа щастливите моменти да са толкова много, че всичко лошо, което ти се е случило - да забравиш бързо, но да те направи по-силен, мъдър и готов и за най-големите предизвикателства.

На супер мъж като тебе ще пожелая супер здраве, супер много пари и супер много щастливи моменти с хората, които обичаш.

Пожелавам ти от сърце Коледа да бъде за теб денят, в който късмета и щастието започнат да работят с пълна сила за твоят успех в работата, семейството и в личен план. Бъди силен и вярвай в себе си, защото най-доброто предстои.

Нека твоите дни бъдат весели и ярки и да грее над тебе винаги една коледна звезда, която да те води към нови лични успехи!

Най-оригиналните пожелания за добро утро

Силата на един мъж се измерва в това колко много може да обича, за това нека твоят коледен подарък да бъде много любов!

Бъди Дядо Коледа за другите и всеки ден ги радвай с малки, но значими подаръци. Само така ще бъдеш истински щастлив и удовлетворен.

Желая ти най-хубавите неща да получиш на Коледа - здраве, щастие, удовлетворение и всичко това за цял живот!

Нека домашния уют на Коледа ти донесе много радост и спокойствие, да бъдеш все така добър и състрадателен и често да се събираш с любимите хора!

Желая ти прекрасна Коледа с хората, които обичаш, а подаръка ти да бъде една сбъдната мечта!

Коледата разтопява сърцата и на най-големите мъже, за това не се срамувай да бъдеш като децата и да се радваш истински на празника!

В коледната нощ си пожелай нещо голямо, но от сърце и което да не може да се купи с пари, а с много труд, желание и упорство. Весела Коледа!

Чувствай се желан и обичан, защото го заслужаваш. Нека Коледа ти донесе цялата любов, която ти е нужна, за да сбъднеш още много свои мечти!

Нека тези коледни празници ти напомнят, че за тебе бият много сърца и че за някои си опората и надеждата. Продължавай да правиш хората щастливи и да бъдеш себе си!

Истинският мъж празнува Коледа със семейството си, за това ти пожелавам весело изкарване с всички твои любими хора.

Никога не е късно да повярваш в Коледа и в нейната сила да сбъдва желания. Желая ти все така да бъдеш здрав, силен и успешен през цялата нова година!

Пожелания за Коледа за жена

Ако съм те обидил с нещо, прости ми.

Нека тази Коледа бъде повод,

да станем още по-верни приятели

и всички наши коледни пожелания,

да се сбъднат! Весела Коледа!





В тази коледна нощ, изпълнена с много топлина и приятни емоции ти пожелавам:

любов, за да изпълва сърцето,

приятели, за да има на кой да се довериш,

здраве, за да можеш да бъдеш истински щастлив!





Всяко коледно пожелание може да се сбъдне ако вярваш истински в него.

Повярвай и то ще се сбъдне: най-хубавите моменти от тук нататък предстоят!

Весела Коледа!





На цялото семейство по случай Коледа пожелавам:

много здраве, любов, пари и много сбъднати мечти.

Щастливи деца, които да ви радват всеки ден,

истински приятели, които винаги да ви помагат!





На Коледа стават чудеса, пожелай си нещо и то ще се сбъдне. Аз вече си пожелах нещо:

Любовта и щастието нека винаги да са с теб!





Моето коледно пожелание към теб е само едно:

всяко твое пожелание нека стане реалност!





Пожелавам ти тази Коледа да бъде най-красивата за теб,

да ти се сбъдне всичко, което си пожелал до сега,

и най-важното - винаги да те съпътства здравето и любовта!

Честита Коледа!





Всички коледни пожелания,

които чуеш, където и да си,

ти пожелавам да ти се сбъднат

от все сърце! Честита Коледа!





Весела Коледа!

Животът е кратък,зарежи правилата,

прости бързо, целувай бавно,

обичай искрено, смей се от сърце

и никога не забравяй това,

което те е накарало да се усмихнеш!





В коледната нощ сиянието на Божията звезда вещае доброта, хармония, здраве, добронамереност, с които да направи света по-добър и съвършен.

Весела Коледа!





И пак отекват много пожелания -

за щастие, за здраве до небето

и аз пък казвам в своето послание:





В коледната нощ ви пожелавам

да сте добри и да сте истински!

Душите Ви да бъдат стопляни от обич!





Да вдигнем чаша със искрящо вино във ръката!

За ваше здраве днеска вдигам тост,

макар да съм един невидим гост.

Честита Коледа!





Каквото мога аз за вас ще сътворя,

за коледния празник да ви поздравя.

Честита Коледа!





Желая радост в Коледния ден,

това ще ви бъде подаръка от мен.





Честита Коледа!

Най-искрени благопожелания за здраве и сили,

за ползотворни дела,

за топлота и доброта - дарявани и получавани,

за дни на радост с усмивки и веселие,

за мигове на сбъднати мечти.





Ако запиша пожеланието си с ноти, ангелите ще го изпеят с прекрасен глас!

И нека тази божествена мелодия от щастие и радост, да се лее през цялата година в твоя дом!

Честито рождество Христово!





Пожелавам ти най-красивата и истинска Коледа!

Нека всяка снежинка, която пада от небето

е една твоя сбъдната мечта.





Когато най-хубавите празници

потропат на твоята врата

посрещни ги с вяра и красива усмивка,

а тяхната отплата ще е здраве,

щастие и много късмет

през цялата година!





Щастие, любов и късмет

нека следват те навред

и виетлемската звезда

нека те засипе с чудеса!

С радост, здраве и пари,

нека Господ те дари!

Пожелания за Коледа за дете

Мило дете, заслужаваш най-големият и хубав коледен подарък, защото през цялата година беше послушно. Пожелавам ти още много игри и да изживееш най-хубавата си коледна приказка!

Весела Коледа, мило дете. Нека годината ти донесе много весели игри и щастливи моменти с приятели добри.

Дядо Коледа ти пожелава много здраве, забавни игри и все така да бъдеш послушен. Бъди гордостта на мама и тати и винаги ги радвай със своя смях и присъствие!

Весела Коледа, скъпо мое дете. Продължавай да ни правиш щастливи, дори, когато не си послушен. Винаги ще те обичаме, подкрепяме и поучаваме!

Мили деца, бъдете все така весели и много щастливи. Нека игрите за вас никога не спират и на Коледа да получите най-желаният подарък.

Най-оригиналните пожелания за рожден ден

Весела Коледа, деца! Вие сте най-големият коледен подарък, който може да имаме. Нека детските ви усмивки не слизат от лицата ви и все така да ни радвате!

Много щастие, много любов и много игри пожелавам на всички деца по света. Вие стоите по-високо от коледна звезда, а душите ви са по-светли от всички коледни светлини на света!

Когато чувам твоят детски смях, все едно чувам най-красивата коледна песен. Продължавай да лудееш и да правиш игрите си забавни и интересни. Заслужаваш най-хубавата коледна приказка още сега!

Мило дете, нека твоето писмо до Дядо Коледа ти донесе точно това, което искаш. А аз ти пожелавам и много здраве, любов и безброй щастливи мигове!

Весела Коледа, детето ми. Желая ти безгрижно детство, приказни моменти, успехи в обучението ти и година пълна с приключения и веселия!

Освен много играчки ти пожелавам на Коледа да получиш и много здраве, което да използваш за своите безкрайни детски игри. Искам да те виждам винаги с усмивка на лицето и много настроение!

Коледа наближава, а това значи милиони детски сърчица, които очакват своят подарък. Нека всяко дете да получи желаният подарък и цяла година да сбъдва мечти големи!

Пожелания за Коледа за семейство

Весела Коледа – щастие, любов и късмет нека следват те/ви навред,

И нека виетлемската звезда те/ви засипе с чудеса!

Честито Рождество Христово! Нека то донесе много здраве, щастие и уют на всеки в този дом!

Мечтай, защото по Коледа всички мечти се сбъдват

и се оглеждай за своето коледно чудо, защото не е мит – по Коледа стават чудеса.

Дядо Коледа Ви праща блага вест,

да празнувате безкрайно днес.

Да сте бели, румени, засмени

с хубави емоции пременени!

Цялото семейство да е на софрата

и с глъчка, смях безкрайни

Здраве, шастие и успех

да ви преследват в дни омайни!

Много здраве, любов и пари,

поръчах аз на Дядо Мраз,

В Коледната нощ, а и след това,

да се сипят те над вас!

В коледната свята нощ,

когато хиляди ангели

сътворяват вълшебства,

ти пожелавам

Бог да благослови мечтите ти

и да ги претвори в дните ти!

Да бъде Коледата ви незабравима,

а годината – неповторима!

Да сте здрави, весели, засмени

и от Бог благословени!

В тихата и свята нощ

чаши високо вдигнете

и моите най-искрени пожелания приемете!

Честито Рождество Христово!

Домът ви да е пълен,

децата да са добри

и нека любовта и здравето не ви напускат

чак до старини!





Когато най-хубавите празници

потропат на твоята врата

отвори широко и да влязат ги пусни,

а заедно с тях и моите най-прекрасни пожелания за щастлива Коледа приеми!

Пожелания за Коледа за баба

Знам, че твоят подарък ще бъде всички да сме заедно, за това с нетърпение чакам да се съберем на масата и да празнуваме заедно Коледа. Весели празници, бабо!

Нека Коледа бабо ти донесе всичко онова, което много си искала, но най-вече спокойствие, разбирателство и много любов през цялата нова година!

Весела Коледа, мила бабо. Бъди ми все така добра, обичаща и грижовна. Нека Господ здраве да ти дава и още дълги години благополучие и сбъднати мечти да имаш!

Пожелавам си бабо да се съберем заедно на Коледа и да отпразнуваме празника подобаващо с много усмивки, благи приказки и вкусна храна!

Най-добрата баба получава от Дядо Коледа много здраве, щастие, берекет, любов и късмет, а от мен много целувки и прегръдки. Весела Коледа, бабо!

Бабо, желая ти прекрасна Коледа с цялото семейство, много блясък да виждам в очите ти и радост на лицето ти!

Весело посрещане на коледни празници, мила бабо. Нека добротата ти и тази искрена усмивка продължава да радва всички около теб и всяка добрина да ти се връща по три.

Пожелания за Коледа за дядо

Мили дядо, нека добруването, щастието и любовта бъдат твои верни спътници, а извора на живота все така да ти дава много сила и мъдрост за още по-щастливи и спорни дни!

На моят любим дядо по случай Коледа пожелавам още много забавни моменти да има в живота си, а през новата година благоденствието и късмета да го следват всеки ден!

Щастлива Коледа и много положителни емоции ти пожелавам дядо. Бъди ни здрав още дълги години, радвай ни с присъствието си и твоите забавни приказки!

С пожелание да посрещнеш Коледа с фамилията и твоят подарък да бъде усмивките на всички твои роднини. Весела Коледа!

Весела Коледа на най-стария, мъдър и неповторим член на семейството. Пожелавам ти най-вече крепко здраве, спокойни дни и много хубави емоции по празниците!

Весела Коледа, дядо. Бъди много щастлив, изпълнен с енергия и желания да продължаваш напред и нека често заедно да се събираме и много хубави спомени да споделяме!

Дядо, пожелавам ти коледни подаръци от здраве и късмет, още дълги години да ни радваш и да бъдеш пример за всички ни!

Оригиниални пожелания за Коледа

Сънувам бяла Коледа и

с всяка коледна картичка пиша,

дните ти да бъдат весели и ярки,

а цялата твоя Коледа - красива.

Тихо се сипят снежинките бели,

бяла Коледа за тебе искри,

а под белите пухкави преспи

те очаква подарък от здраве!

Весела Коледа ти желая!

Нека твоите подаръци бъдат същите като миналата година, и като по-миналата и като всяка друга, но с още по-голяма сила да получиш здраве, щастие, късмет! Весела Коледа!

Аз съм твоят подарък,

изпълнен с трепет и очакване,

искам да вземеш от мен:

мир, благоденствие, любов!

Желая ти безкрайни чудеса, хиляди усмивки да видиш грейнали в дома ти и с мир подадени ръце да има надежда, обича, топлина и разбирателство от сега!

Пожелавам ти най-оригиналния подарък, поднесен с най-искрена любов, обвит в много страхотни емоции и съдържащ крепко здраве и небивал късмет!

Разнася се в стаята аромат,

домът потъва в приказен разкош и

искам от все сърце да ти подаря

късче радост от коледната нощ!

На Коледа за теб ще запаля свещи от красиви мечти и огън бенгалски със страстни искри, а на върха на елхата ще закича внимателно ярка звезда от любов, да осветява живота ти приказен!

Нека коледната ти елха бъде обсипана с прашец от мечти, обвита с пъстри гирлянди от радост и закичена с кристални топки радостни сълзи, а под нея да намериш подаръци от здраве и сбъднати мечти!

Нека подаръците ни бъдат скъпи и незаменими, обичани и желани и всички поднесени с любов и желание. Весело посрещане на Коледните празници!

Днес от всеки поглед блика

радост, светлина и надежда,

звън камбанен от далеч се чува

Весела Коледа ви пожелавам!





Честита Коледа и Весела Нова Година!

Пожелавам ти една Вълшебна Коледа,

изпълнена с много приятни емоции

и незабравими преживявания!

Пожелавам ти една по-щаслива,

весела и изпълнена с обич и успехи нова година!





Нека се научим да прощаваме,

нека бавно остаряваме,

нека повече да се обичаме,

на себе си да приличаме,

Нека бъдем по-добри

не само в такива дни!

Весела Коледа и

Щастива Нова година!





Да бъде Коледата ви незабравима,

а годината - неповторима!

Да сте здрави, весели, засмени

и от Бог благословени!





Нека магията на святата Коледна вечер

влезе в дома ви и донесе здраве, мир и благодат!





Приемете моите най-светли пожелания

за здраве, много слънце и вдъхновение

през новата година!

Нека в дните й да ви съпътстват

любов и много истински неща!

Нека да има много нови начала ,

щастието да е твоя сбъдната мечта!





Нека в тихата и свята Коледна нощ

радостта и щастието бъдат с Вас!

Честито Рождество Христово!





Желая ти най-хубавите подаръци,

най-вкусната трапеза

и най-приказната Коледа!





Навън е тиха, лунна вечер,

Снегът покрил е пустите поля.

Днес Коледа е, празник вечен!

Мисли за мен и ме обичай както досега!





Желание едно си намисли,

с Господ ти го сподели

и вярвай, че по Коледа в нощта

се случват чудеса!





В коледната свята нощ,

когато хиляди ангели

сътворяват вълшебства,

ти пожелавам

Бог да благослови мечтите ти

и да ги претвори в дните ти!





Нека здраве, щастие, късмет

да те съпътстват занапред!

Много радост и пари - по вода да ти върви!

От любов да си пиян и винаги засмян!

Весели празници!





Снежинки падат, подаръци се раздават

и камбани весело звънят: Коледа е тук!





Нека снежната виелица

натрупа пред прага на твоя живот

само здраве, щастие и късмет!





В Коледната нощ

и в Новогодишната разкош

бъди истински щастлива,

радостна и красива!





Нека коледният дух

донесе много топлина в дома Ви

да умножи успехите Ви,

да ви помогне да намерите

формулата на късмета

и така да получите всичко

за което сте мечтали.





Нека в този светъл нощен час

до теб достигнат моите пожелания

за здраве, щастие, добър късмет

и кошница със сбъднати желания.





Желая ви мечти красиви

и много мигове щастливи!

Весела Коледа и

Щастлива Нова Година!





Нека Коледа вълшебна

в сърцето вечно да гори,

в душата винаги добро да има

и всяка година по-силно да блести!





Дядо Коледа Ви праща блага вест,

да празнувате безкрайно днес.

Да сте бели, румени, засмени

от хубави емоции зашеметени.

Цялото семейство да е на софрата

и с глъчка, смях безкрайни

да сте като децата малки.

Здраве, берекет, успех стократни

да ви преследват в дни омайни!





Много здраве, любов до екстаз

и пари да се сипят над вас!





Пожелавам ти магията на коледната нощ

да превърне всеки един ден от новата година

във вълшебна приказка!





Когато в Коледната вечер

снегът примамливо блести,

когато свещите трептят,

а виното така искри...

В таз нощ излез навън,

небето звездно погледни

и пожелания за много щастие

от мен ти с радост приеми!





Казват,че Коледната нощ е тиха, казват, че е свята,

но какво по-свято от това да я прекараме заедно и шумно!

Пожелавам ти най-красивата и истинска Коледа!

Нека всяка снежинка, която пада от небето е една твоя сбъдната мечта!





Когато Коледните празници потропат на твоята врата

посрещни ги с вяра и красива усмивка,

а нейната отплата ще е здраве, щастие и много късмет

през цялата ..... година!





Щастие, любов и късмет

нека следват те навред

и витлеемската звезда

нека те засипе с чудеса!

С радост, здраве и пари,

нека Господ те дари!





Нека Коледа вълшебна в сърцето вечно да гори,

в душата винаги добро да има

и всяка година все по-силно да блести!





Нека коледният дух

донесе много топлина в дома ви,

да умножи успехите ви,

да ви помогне да намерите

формулата на успеха

и така да получите всичко,

за което сте мечтали!





На цялото семейство по случай Коледа пожелавам:

много здраве, любов, пари и много сбъднати мечти.

Щастливи деца, които да ви радват всеки ден,

истински приятели, които винаги да ви помагат!





Мечтай, защото по Коледа всички мечти се сбъдват и се оглеждай за своето коледно чудо, защото по Коледа стават чудеса!





Снежинките падат,

подаръците се раздават

и камбани весело звънят:

Коледа е тук!





В тихата коледна нощ, желая ти едно едничко - успех във всичко!





Ако някоя вечер дебел, дългобрад старец влезе през прозореца и те открадне, не се притеснявай просто казах на дядо Коледа, че те искам за подарък!





В коледната нощ сиянието на Божията звезда вещае доброта,

хармония, здраве, добронамереност,

с които да направи света по-добър и съвършен - Весела Коледа!





Нека Коледната звезда

да огрява вашия път в живота.

Нека здравето и късмета

бъдат ваши спътници,

а сърцето и умът -

ваши съветници!

И не забравяйте да оставите едно

отворено прозорче в сърцето си

за хората, които Ви обичат!





В този зимен ден,студен,

любов ти пращам със слънчев лъч от мен дарен!

С него искам да запаля огъня във твоето сърце

и да превръщаш в добро всичко що докоснеш с ръце!

Весела Коледа!





Нека огнище да топли ръцете ти,

Вино да топли сърцето ти,

Обич да топли душата ти

И Бог те закриля в делата ти.





Когато за Коледа започнат да падат звезди

и празничен,нов,неочакван във бяло светът заблести-

радост всеки пожелава,радост всеки получава,

а снегът вали...

Този,който е най-малък,чака най-големия подарък!

Празник е,нали?

Тая нощ е нощ на чудесата!

Твои са небето и земята!

Пълна с приказки е вечерта!

Тръгвай!В твойте длани е света.

Довиждане!Чакат ме и други малчугани

в снежната празнична нощ да получат

подаръци от вълшебния кош!





Нека огнище да топли ръцете ти,

Вино да топли сърцето ти,

Обич да топли душата ти

И Бог те закриля в делата ти.





Коледа е …, снежна, тиха, свята изпълнена е с радост, мечти и надежди.

Коледа е …, нека заедно се веселим и света са радост, усмивки и любов дарим.

Честита Коледа!





Сняг в косите, топлина в душите

и много засмени лица

в щастливите новогодишни дни.

Весела Коледа!





Нека да съумеем да запазим

магията на коледната нощ

през цялата година,

за да бъдем по-добри,

да се обичаме повече

и да имаме силата

да сътворяваме

по едно малко чудо всеки ден –

една усмивка, едно добро дело,

един топъл жест.

Бъдете живи, здрави

и истински щастливи!

Весела Коледа!





Бяла зима - вик на тишината,

светът проблясва в огнена позлата,

пурпурни гирлянди галят мрака,

скърца от подаръци шейната...

В детските очи пламтят искрици,

цялата Вселена ни обича!

Смях вали в нощта на красотата,

сбъднати желания ни чакат,

в този звън на коледни камбани,

чудесата раждат радостта ни!

ЧЕСТИТА КОЛЕДА!