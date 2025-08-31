6 неща, които никога не бива да почиствате с дезинфекциращи кърпички

Не е тайна, че дезинфекциращите кърпички са супер удобни. Бутилката или опаковката, в която се предлагат, обикновено е лесна за транспортиране из къщата, а когато приключите с използването на кърпичка, няма нужда от почистване; можете просто да я изхвърлите в кошчето.

Имайте предвид обаче, че дезинфекциращите кърпички не са универсално решение, когато се занимавате с различните зони на дома си. Професионалните почистващи препарати споделят, че има няколко предмета, които всъщност никога не трябва да влизат в контакт с почистващи кърпички. За да не правите грешки по време на почистване, професионалистите открояват шест категории предмети, които не са подходящи за почистване с кърпички.

Кожени или велурени обувки или мебели

Ако коженият ви диван или любимият ви чифт мокасини се изцапа, ще е по-добре да използвате специално средство за третиране на кожа, вместо обикновена дезинфекцираща кърпичка. Макар че може да е изкушаващо да посегнете към кърпичка, за да се отървете бързо от петно ​​от червено вино или кал, това може да причини повече вреда, отколкото полза.

„Това е особено валидно, ако кърпичките съдържат белина“, казва Алесандро Гацо, експерт по почистване в Emily's Maids of Dallas, по отношение на артикули, изработени от този материал.

Винилови повърхности

Освен че не трябва да използвате дезинфекциращи кърпички върху каквото и да е изработено от кожа, ще искате да избягвате и употребата им върху винилови повърхности – например автомобилни седалки и подови настилки, обяснява Сара Апарасио, експерт по почистване на жилища в Homeaglow. Защо? Това може да доведе до редица нежелани ефекти, обяснява тя, посочвайки обезцветяване, избледняване или чупливост като възможни резултати.

Освен това, добавя тя, ако кърпичките ви съдържат белина, те могат да ерозират винила, което ще доведе до разпадането му с течение на времето.

Играчки, използвани от деца и бебета

Може да изглежда лесно да почистите бързо играчките на детето си с дезинфекцираща кърпичка, за да може то да продължи да играе веднага. Важно е обаче да запомните, че малките често обичат да слагат играчките си в устата си и ще искате да се уверите, че те не абсорбират никакви химикали в резултат на продуктите, които използвате, отбелязва Гацо.

Изберете нетоксичен почистващ препарат. В случай на нужда? Обикновена смес от сапун и вода също ще свърши чудесна работа, споделя Апарасио.

На твоите ръце

Дезинфекциращите кърпички не трябва да се използват върху части от тялото, дори ако сте възрастен. Понякога хората избърсват ръцете си с тях, но всъщност за това е предназначен дезинфектантът за ръце. Проблемът тук отново се дължи на химикалите, които съставляват дезинфекциращите кърпички.

Някои марки са по-агресивни от други и дори ще ви предложат инструкции, които ви съветват да носите ръкавици, когато използвате кърпичките, споделя Aparacio, което означава, че в никакъв случай не трябва да ги използвате директно върху кожата си.

Купички за домашни любимци

Освен че ще защитите себе си и децата си, ще искате да предпазите и домашните си любимци от неблагоприятните ефекти на дезинфекциращите кърпички. Уверете се, че не почиствате купичките на домашния си любимец с тях, казва Апарасио.

„Домашните любимци могат да имат тежки реакции към химикалите в дезинфекциращите кърпички, което може да доведе до сериозни стомашни проблеми или болезнен контактен дерматит“, казва тя.

Електроника

Ако вашият телевизор , телефон или друго електронно устройство изглежда мръсно, не забравяйте да използвате препарат за почистване на екрани, а не дезинфекцираща кърпичка.

„Електронните екрани са изключително чувствителни“, казва Гацо.

Ако нямате под ръка препарат за почистване на екрани, можете да използвате леко влажна микрофибърна кърпа, съветва той. Апарасио е съгласен, че дезинфекциращите кърпички и телефоните в частност не са съвместими и коментира, че кърпичките всъщност могат да повредят покритието, устойчиво на пръстови отпечатъци, от външната страна на телефона ви.

„Това прави използването на определени функции по-трудно или невъзможно“, казва тя.