Ще са нови: Как правилно да почистите пластмасовите столове на двора

Предимствата на белите пластмасови столове и градинските мебели (често наричани смолни градински столове) са многобройни. Мебелите са по-евтини от другите видове градински мебели , пластмасовият материал често е съставен от почти 100 процента рециклирана пластмаса и може да се рециклира отново, а столовете са леки, обикновено подреждащи се и устойчиви на атмосферни влияния.

Недостатъкът на белите пластмасови столове е, че те се замърсяват и износват много бързо, когато са изложени на атмосферните условия, ако не ги почиствате редовно. Въпреки това, те могат да бъдат и доста лесни за почистване само с няколко продукта, инструменти и малко усилия.

Колко често да почистваме бели пластмасови столове

Разливи и петна от трева, кал, храна, дървесен сок или птичи изпражнения трябва да се почистят възможно най-бързо. Едно цялостно почистване в началото на сезона на открито често ще продължи през цялото лято. Винаги почиствайте добре столовете, преди да ги приберете за зимата.

Какво ще ви е необходимо

Оборудване / Инструменти

Кофи

Градински маркуч

Гъба

Найлонова четка с меки косъмчета

Микрофибърни кърпи

Гумени ръкавици

Пластмасов брезент

Спрей бутилка

Материали

Сода бикарбонат

Течност за миене на съдове

Универсален почистващ препарат

Белина на кислородна основа

Дестилиран бял оцет

Автомобилна паста за восък

Инструкции

Създайте зона за почистване

Разстелете пластмасов брезент навън на слънчево място близо до градински маркуч. Преместете столовете или други пластмасови мебели, които се нуждаят от почистване, върху брезента.

Смесете почистващ разтвор

Има няколко почистващи разтвора, които са подходящи за бели пластмасови столове. Изберете един за вашето почистване.

Преди да извършите основно почистване, ако столовете са покрити с мухъл, смесете разтвор от 25 процента вода и 75 процента дестилиран бял оцет в бутилка със спрей. Нанесете върху засегнатите от мухъл зони и изчакайте около 10 минути, преди да извършите основно почистване.

Почистващи разтвори:

Изсипете четири литра хладка вода в кофа и добавете една четвърт чаша препарат за миене на съдове. Разбъркайте добре, за да разпръснете сапуна.

Смесете един галон хладка вода с половин чаша сода бикарбонат и разбъркайте добре.

Добавете една четвърт чаша универсален почистващ препарат към един галон хладка вода.

Измийте и изплакнете столовете

Измийте столовете отгоре надолу, за да съберете капките мръсна вода, като използвате гъба или мека найлонова четка. За петна поръсете малко суха сода бикарбонат върху гъбата или четката, за да действа като нежен абразив, който помага за премахването на петната.

Когато столовете са почистени от замърсявания и отломки, изплакнете ги добре с градински маркуч. Ако столовете са чисти и бели, подсушете ги с микрофибърна кърпа или ги поставете на слънце да изсъхнат на въздух. Ако все още са мръсни, преминете към следващата стъпка.