Експертите предупреждават: Никога не изливайте мляко в мивката

Вероятно сте го правили сто пъти – когато си правите сутрешното кафе или зърнена закуска, отваряте кутия мляко и неприятната, кисела миризма ви подсказва, че е с изтекъл срок на годност. Първата реакция на повечето от нас е да излеем остатъците директно в мивката. Но според водопроводчици този на пръв поглед безобиден навик може да причини сериозни проблеми.

Изливането на мляко в канала е вредно както за вашите тръби, така и за околната среда, а разходите за ремонт могат да бъдат изненадващо високи, пише „Експрес“.

Изливането на мляко в канала е лошо.

„Scottish Water“, доставчикът на вода за обществен транспорт в Шотландия, пояснява защо тази практика е вредна. Проблемът се крие в състава на млякото – неговите мазнини и протеини.

„Когато изливате мляко в мивката, мазнините и протеините му могат да се втвърдят и да се залепят по стените на тръбите, което с течение на времето води до запушвания. Такива запушвания могат да причинят запушване на отпадъчни води, неприятни миризми и потенциално скъпи водопроводни ремонти“, обяснява компанията.

В допълнение към битовия проблем, съществува и значителен екологичен проблем. Когато млякото попадне в канализационната система, то консумира големи количества кислород от водата, докато се разлага. Този процес, известен като биологична потребност от кислород, може драстично да намали нивата на кислород в реките и езерата, застрашавайки водата и увреждайки екосистемата.

Правилни начини за изхвърляне на старо мляко

За щастие има прости и екологични алтернативи. Вместо да изливате мляко в мивката, експертите предлагат тези решения.

1. Използвайте го в градината

Експертите съветват да се използва старо мляко за растенията, било то чрез компостиране или като естествен тор.

Компостиране: Ако имате компостер, можете да добавите малки количества старо мляко. Млякото е биоразградимо и може да обогати компоста ви с хранителни вещества. Просто го разбъркайте добре с останалия компостен материал, за да избегнете неприятни миризми.

Натурален тор: Разреденото мляко е чудесно за вашите растения. Смесете една част мляко с четири части вода и полейте почвата около корените на растенията с този разтвор. Хранителните вещества в млякото, като калций, ще насърчат растежа и здравето им.

2. Изхвърлете го безопасно в кошчето.

Ако нямате градина или компостер, най-простото решение е да го изхвърлите в битовите отпадъци, но с една важна стъпка.

„Изсипете млякото в съд с капак, като например стара бутилка или оригинална картонена кутия, затворете го плътно и едва след това го изхвърлете в кошчето. По този начин предотвратявате течове и създаване на бъркотия в кошчето“, добавят от компанията.

За да подчертае допълнително важността на правилното изхвърляне, компанията повтаря ключови предупреждения. Не изливайте мляко в мивката, тъй като това причинява запушвания и вреди на околната среда. Също така, не изливайте мляко в тоалетната, тъй като това може да доведе до проблеми с водопровода и не е екологичен вариант.