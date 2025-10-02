Храни, които могат да прочистят артериите и да подобрят кръвообращението

С времето артериите започват да се стесняват, а с заседналия начин на живот и хранителните навици, които възприемаме, сърдечно-съдовото здраве е склонно да се пренебрегва и докато не се случи нещо сериозно, не му обръщаме внимание. Плаката може да се втвърди с времето, което води до състояние, известно като атеросклероза, което повишава риска от инфаркти, инсулти и високо кръвно налягане.

Кардиолог: Тази супер храна чисти плаката в артериите -яжте я всяка седмица

Умерените промени в диетата могат да окажат силно въздействие върху защитата на артериите и дори да обърнат уврежданията в ранен етап. Превъртете надолу, за да откриете 5-те най-добри храни, които могат да помогнат за прочистването на артериите.

Овесените ядки са богати на бета-глюкан , форма на разтворими фибри, известна със способността си да намалява лошия холестерол (LDL). Експерименти, описани тук, показват, че консумацията на овес е свързана средно с 5% и 7% по-ниски нива на общия и LDL холестерола , съответно. Бета-глюканите намаляват образуването на артериални плаки с времето. Редовната консумация на овес също така подобрява храносмилателното здраве и контролира нивата на кръвната захар, като и двете косвено помагат на сърдечно-съдовата система. Експертите по хранене силно препоръчват възможността за използване на цели овесени ядки или овесени ядки нарязани на ситно вместо инстантни видове за оптимални резултати.

Още: Дефицитът на този витамин отслабва стените на артериите

Орехите са сред най-богатите растителни източници на алфа-линоленова киселина, специфична омега-3 мастна киселина. Установено е, че консумацията на няколко ореха на ден намалява нивата на LDL, понижава кръвното налягане и намалява възпалението. Известно е дори, че понижават кръвното налягане при хора, страдащи от хипертония. Тъй като са богати на калории, управлението на порциите е ключово. За да извлечете максимални ползи, консумирайте ги сурови или накиснати. Вижте също: Орехи вечер или сутрин? Ето кога действат най-добре.

Лекар: Какво означават високите стойности на CRP в кръвта и защо е важно да го следим

Листа от къри

Листата къри или кадипата, които понякога се отхвърлят като гарнитура, са хранителен източник на полезни за сърцето вещества. Богати на антиоксиданти и фибри, те намаляват окисляването на холестерола и подобряват кръвообращението. Съдържат кемпферол, който намалява възпалението, премахва плаката и понижава LDL холестерола. Те също така спомагат за стабилизиране на нивата на кръвната захар и косвено за ефекта им върху сърдечно-съдовото здраве. Включете го в чатнита, супи или готвени храни за това специално богатство. Ароматът му подобрява вкуса, като същевременно доставя основни хранителни вещества, подпомага храносмилането, имунитета и цялостното благосъстояние с всяка вкусна хапка.