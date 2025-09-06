Японският метод за почистване на лицето за порцеланова кожа

Японският метод за почистване на кожата е невероятен и вече не е тайна, така че не се колебайте да го опитате.

Чудили ли сте се някога какъв метод за почистване на лицето използват японските жени, за да не се променят изобщо с възрастта? Експертите по красота идват на помощ и разкриват какво представлява японският метод за почистване на кожата на лицето , предоставят обяснения и полезни трикове, които могат да ви помогнат видимо да подобрите външния вид на кожата на лицето си.

Япония е известна със своите почистващи препарати на маслена основа, които се предлагат на достъпни цени в почти всяка аптека или магазин за козметика.

Ако погледнете японско или корейско списание за красота, ще видите множество уроци и щателно илюстрирани стъпки, описващи подробно ежедневните ритуали за грижа за кожата , особено процеса на почистване и масажиране на лицето.

Всъщност, това, което сега наричаме „двойно почистване“, произхожда от Азия и е съществена част от японските и корейските рутинни процедури за грижа за кожата.

Какво е японско двойно почистване?

Емулсиите или емулгираните масла са стабилна смес от масло и вода и са отлични за разтваряне и премахване на упорит грим, слънцезащитен крем, себум, замърсявания и прах, натрупани през деня .

Винаги се нанасят върху сухо лице и сухи ръце. Изсипете необходимото количество масло в дланите, нежно масажирайте цялото лице и след това емулгирайте с малко хладка вода.

Маслото се трансформира в млечна текстура, която се отмива много лесно, без да оставя мазни следи или остатъци по кожата.

Този метод е подходящ дори за кожа, склонна към акне, тъй като емулгираните масла не запушват порите. Всъщност, той помага за поддържане на здравословен баланс между почистване и хидратация. Експертите казват, че когато се използва правилно, този вид почистващ препарат може да помогне за намаляване на пигментните петна.

Почистването с масла е само първата стъпка от една пълноценна рутина. След емулгиране и изплакване се препоръчва използването на друг почистващ продукт - пяна, гел или крем, за да се премахнат напълно всички останали замърсявания. Това е концепцията за „двойно почистване“.

Не е необходимо да използвате японско или корейско почистващо масло - на пазара има много ефективни варианти. Трябва обаче да се уверите, че избраният от вас продукт е емулсия.

Какви други почистващи масла можете да използвате?

Много козметични масла, като арганово , жожоба или кокосово , не емулгират сами, така че премахването им изисква влажна кърпа. В някои случаи тази процедура може да бъде твърде агресивна за чувствителна кожа. Важно е да се консултирате с вашия дерматолог, преди да изберете този метод на почистване, той ще ви препоръча най-добрия вариант.

За най-добри резултати - процедурата трябва да се извършва внимателно.

Масажирайте маслото в кожата с кръгови движения, без да дърпате.

Обърнете внимание на областта на челюстта, където се намират лимфните възли. За най-добри резултати нежно масажирайте надолу, към врата и ключиците.

След последното изплакване, подсушете лицето си с потупване - не търкайте.

Японският метод за почистване с масла е ефективен и елегантен избор за чиста, сияйна и здрава кожа. С малко търпение и постоянство ще забележите видимо подобрение в текстурата и външния вид на кожата си, казват експерти.