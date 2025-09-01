Как да стимулираме колагена в 5 стъпки? Дерматолозите са открили какво всъщност работи за увеличаване на протеина, който изглажда бръчките.

„Колаген“ е много популярна дума в света на грижата за кожата - и не е трудно да се разбере защо. Тъй като колагенът е най-разпространеният протеин в човешкото тяло, той е много важен за красивата и млада кожа.

„Колагенът е структурен протеин, който формира рамката на нашата кожа“, каза д-р Хана Копелман, дерматолог в Ню Йорк. „Той осигурява здравина, еластичност и твърдост – качества, които свързваме с млада, здрава кожа.“

Но с напредване на възрастта промените в колагена влияят на качеството и външния вид на кожата ни. С напредване на възрастта се променя и нашият колаген, казва д-р Сунгат Гревал, дерматолог в Сан Франциско, добавяйки: „Около 30-годишна възраст повечето хора започват да забелязват видими промени – като фини линии, изтъняване на кожата и загуба на стегнатост.“

Нещо повече, с напредването на възрастта и разграждането на колагена в кожата ни, намалява и способността на тялото ни да произвежда повече колаген.

„Производството на колаген естествено намалява с около 1% годишно, започвайки от средата на двайсетте години“, казва д-р Мери Алис Мина, дерматолог в Атланта. „Жените могат да изпитат 30% спад в колагена в рамките на пет години след менопаузата.“

Индустрията за грижа за кожата предлага всичко - от колагенови прахове до колагенови серуми, маски и кремове, които обещават колаген за поддържане на кожата, устойчива на стареене.

Но струва ли си някой от тези колагенови продукти вашето време и трудно спечелени пари? Или има по-добри решения за защита и възстановяване на колагена ви? Ето какво казаха дерматолозите пред HuffPost за колагеновите продукти.

Какво мислят дерматолозите за препаратите, съдържащи колаген

Преди всичко, има два различни вида локални продукти за грижа за кожата с „колаген“: продукти, които стимулират колагена, и продукти, които твърдят, че съдържат колаген (обикновено с морски произход).

Що се отнася до продуктите за грижа за кожата, за които се твърди, че съдържат колаген, има само един проблем с този конкретен вид продукт. „Традиционните колагенови молекули са твърде големи, за да проникнат през кожната бариера “, каза д-р Мина.

Д-р Копелман обяснява, че ако колагенът не може да проникне през кожната бариера, той няма да има голям ефект върху нивата на колаген в кожата ви. Това обаче не означава непременно, че любимият ви колагенов крем е боклучав - въпреки че продуктите за грижа за кожата с колаген няма да повишат нивата на колаген, те все пак могат да осигурят определени ползи за кожата ви.

„Локалният колаген все още може да хидратира, изглажда и поддържа кожната бариера“, казва д-р Мина, „но не очаквайте той да замести вашия собствен колаген.“ Има голяма разлика между продукт за грижа за кожата, който насърчава колагена, и такъв, който твърди, че съдържа колаген.

Експертните мнения относно колагеновите добавки са сложни. Ако решите да приемате колагенови добавки, най-добре е да бъдете последователни и да поддържате очакванията си разумни.

5 стъпки за стимулиране на производството на колаген

Въпреки че добавките с колаген могат потенциално да осигурят дългосрочни ползи за поддържане на нивата на колаген, нашите експерти подчертават, че тези добавки не трябва да бъдат вашият първи (или единствен) метод за стимулиране и защита на колагена. Ето какво препоръчват те:

1. Слънцезащитен крем

Ако искате да поддържате колаген в златните си години, е важно не само да възстановите загубения колаген, но и да защитите колагена, който вече имате. Най-големият виновник за ускорената загуба на колаген е излагането на UV лъчение. Това е една от няколкото причини, поради които дерматолозите предупреждават толкова много за редовната употреба на слънцезащитни продукти. Използвайте широкоспектърен слънцезащитен крем с минерални тонове и SPF 30 или по-висок всеки ден.

Как да запазите тена си траен, докато обновявате кожата си

2. Крем с ретинол

Въпреки че добавките с колаген могат да помогнат за увеличаване на колагена, ретиноидите всъщност имат доказан опит в стимулирането му . Затова си вземете крем с ретинол.

3. Витамин С

Витамин C е друга съставка за грижа за кожата, която е много популярна сред дерматолозите. Този антиоксидант помага за защитата и изграждането на колаген.

Препоръчително е да използвате серум с витамин C , витамин E и ферулова киселина сутрин , за да предпазите кожата (и колагена) от увреждане от околната среда през целия ден.

4. Фактори, свързани с начина на живот

Въпреки че слънцезащитните продукти, ретинолът и витамин C са най-добрите продукти, които помагат за изграждането и защитата на колагена, внимавайте да не подкопавате усилията им, като се занимавате с контрапродуктивни навици на живот.

Няколко фактора, свързани с начина на живот, могат да ускорят разграждането на [колагена] - и излагането на слънце, тютюнопушенето, високият прием на захар, лошият сън и хроничният стрес са големи виновници. Препоръчва се балансирана диета, хидратация и управление на стреса.

5. Изберете най-ефективните добавки

Ако все пак искате да опитате колагенова добавка, трябва да намерите най-ефективната колагенова добавка. В човешкото тяло има поне 16 вида колаген, но когато става въпрос за кожа, експертите препоръчват да търсите само два вида колаген: колаген тип I и тип III.