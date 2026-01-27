Как да перете вълнени пуловери и одеяла без да ги съсипете

Можете лесно да се грижите за любимите си пуловери и одеяла, без да се разорите. Ето как да перете вълна по правилния начин, според експерти по пране.

Отново е това време на годината: Всички се опитваме да се стопляме, независимо дали излизаме навън или се сгушваме вътре. И няма нищо по-вкусно и уютно от това да облечем любимия си вълнен пуловер или да се заровим под дебело вълнено одеяло. Но ако посегнете към най-хубавите си пуловери твърде много пъти, ще се окажете с стремглаво нарастваща сметка за химическо чистене. Това вероятно е една от причините да се чудите как да перете вълна у дома.

Как е правилно да се пере вълнен пуловер, така че да се запази?

Да знаеш точно как да переш дрехи може да бъде трудно, дори ако переш дрехи на ръка . В края на краищата има различни правила за различните материали, като коприна или кашмир , а има още по-голяма разлика, когато се учиш как да переш бели дрехи или памук спрямо материал като вълна. И трябва ли да се осмелиш да сложиш по-деликатните си дрехи в пералнята?

Още: Как трябва да се пере вълна в пералнята?

Не оставяме нищо на случайността. Разговаряхме с експерти по пране, за да разберем как да перете вълна безопасно, така че да не се притеснявате, че случайно ще свиете любимите си дрехи или ще ги съсипете по друг начин.

По-добре ли е вълната да се пере на ръка или да се чисти химическо чистене?

Зависи. Абсолютно можете да перете вълна на ръка и това може да е по-добър вариант, ако се притеснявате от химикалите за химическо чистене, които могат да се натрупат с времето и да намалят живота на вашите дрехи. Но трябва да го правите само ако етикетът за грижа на вашата дреха или одеяло казва, че е допустимо. Ако етикетът казва „само за химическо чистене“, отидете директно в професионално химическо чистене.

4 зодии може да яхнат гребена на вълната в най-скоро време

„Вълната, която е само за химическо чистене, вероятно не е обработена, за да може да се пере, и може да се свие прекомерно“, казва Дженифър Ахони, главен учен в Tide. Производителят е тествал и артикули с това обозначение в различни режими на пране и е заключил чрез проба-грешка, че е необходимо химическо чистене, добавя Мери Галиарди, вътрешен учен и експерт по почистване в Clorox.

Още: Какви особености има в прането на кашмирени пуловери

Химическото чистене е най-добрият ви избор и ако дрехата ви има петно. Професионалистите разполагат с „голямо разнообразие от опции за предварителна обработка, за да премахнат петното, без да прекаляват с въртенето на дрехата, което може да причини свиване или други повреди, казва Галиарди.

Ами ако на етикета пише „химическо чистене“ без „само“? Ръчното пране може да е разрешено. „В този случай“, казва Галиарди, „можете лесно да превключвате между ръчно пране и химическо чистене .“

Вълната свива ли се при пране?

Със сигурност не е нужно! Дрехите, изработени от вълна, са склонни към сплъстяване, което е техническият термин за вълна, която се сплъстява или покрива с онези ужасни малки топчета от хлабави влакна. Но, отбелязва Ахони, вълната може да бъде специално обработена и/или смесена с други влакна, за да може да се пере на ръка или в пералня. Ето защо е изключително важно да проверите етикета за грижа – той ще ви даде представа дали вълненият пуловер е бил третиран за домашна грижа.

Още: Как при пране на яке от изкуствена кожа да не го съсипем

Ако етикетът за грижа ви дава разрешение да перете вълнените си дрехи у дома, можете да ги перете на ръка или да ги хвърлите в пералнята – стига първо да вземете няколко предпазни мерки. „Ако можете да перете вълнени дрехи в пералня, изберете хладка или студена температура на пране и деликатен цикъл“, казва Галиарди. „Някои перални дори имат цикъл „вълна“, така че сега е моментът да го използвате.“

7 съвета как да удължите живота на любимия си пуловер

Просто стойте далеч от прекалено високи температури на пране, както и от сушилнята. Топлината обикновено е виновникът за свиването. Вълната е едно от нещата, които никога не трябва да се перат в сушилнята .