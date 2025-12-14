Как да се храним след лечение с антибиотик: Не се отдавайте на сладко!

След като прекарате грип или бронхит, типични есенни и зимни заболявания, навлизате във фаза на реконвалесценция (възстановяване). Тогава е много важно да обърнете внимание на диетата си.

За най-бързо възстановяване от заболяване е необходимо внимателно да избирате храни, богати на ценни съставки, за да стимулирате имунитета и да възстановите физическите и психическите сили.

Първото правило след реконвалесценция е да останете дълго време вкъщи, да си почивате и да позволите на тялото си да се възстанови, преди да се отдадете на ежедневните си изтощителни задължения. Това е правило, което рядко се спазва. Най-често, на втория ден без температура, сядаме на училищния си чин, на бюрото си или на всяко друго работно място. По този начин удължаваме времето за пълно възстановяване, а също така рискуваме и завръщането на болестта.

Ако имате възможност да отсъствате от работа за по-дълъг период от време, поне можете да бъдете по-внимателни от обикновено, когато става въпрос за храненето си. Това, разбира се, е здравословно и балансирано хранене, което ще ви осигури всички хранителни вещества, необходими за силна имунна система. Тялото също така ще може да реагира по-добре на всяка бактериална или вирусна атака. Ето защо, за да боледувате по-малко в бъдеще и да съкратите продължителността на заболяването, трябва да знаете значението на правилното хранене през цялата година, а не само в критичния момент.

След антибиотична терапия

Ако сте били на антибиотична терапия, трябва да знаете, че освен действието на причинителите на заболяването, антибиотиците влияят и на чревната флора, отговорна за функцията на храносмилането, синтеза на витамини и други полезни съставки, както и предотвратява развитието на вредни вещества. Препоръчително е да консумирате храни, богати на млечни ферменти, за закуска или като лека закуска всеки ден в продължение на две или три седмици , които са изключително ценни за чревната флора. Това са кефир, кисело мляко и пробиотици, обогатени с различни ферменти, които са по-устойчиви на стомашната киселина и достигат до необходимите места по-бързо. Киселото зеле е много полезно поради голямото количество ферменти и витамини B и C. Най-добре е да консумирате домашно приготвени продукти, приготвени по традиционен начин, защото са много по-богати на полезни съставки.

Какво да ядем и какво да не ядем

Намаленият апетит е често срещано явление след боледуване и често е необходимо да се насилвате да се храните достатъчно. Важно е да не се опитвате да се развеселявате със сладкиши, шоколади и бонбони, а да избирате просто приготвени ястия, нискомаслени и лесно смилаеми, които няма да натоварят стомаха. Затова за известно време забравете за пържените картофи, преработените меса, мазните сирена, висококалоричните сладкиши и алкохола.

Здравословната и балансирана диета, базирана на зърнени храни, плодове и зеленчуци, и правилният прием на протеини и мазнини, са най-важни за оздравяването. А по време на възстановяване е много важно да се консумират храни, богати на всички витамини, особено витамин С поради неговия имуностимулиращ ефект, както и витамини от група В (от B1 до B12), които са от съществено значение при състояния на умора, за да възстановят силите на тялото и да помогнат на мозъка да стимулира процесите на възстановяване.

Лечението с антибиотици може да причини дефицит на някои витамини: типични симптоми на дефицит на витамин B са напукани устни, напукани ъгли на устните, език и възпалителни процеси на устната лигавица.

Но къде се намират всички тези ценни вещества? Различните витамини, дори от едни и същи групи, винаги се намират в едни и същи източници. Растителни източници на витамини са всички зърнени култури (ориз, пшеница, ръж, ечемик), маслодайни семена (сусам, фъстъци), ядки (бадеми, орехи, лешници), бобови растения (боб, грах, леща, особено соя), както и някои видове зеленчуци (зеле, аспержи, спанак, цвекло). Сред продуктите от животински произход се открояват черният дроб, рибата, яйцата и млечните продукти.

Ако състоянието на слабост е продължително и особено тежко и ако няма значително подобрение в близко бъдеще, можете да използвате и естествени добавки, като пшеничен зародиш, богат на витамини B и E и ценни мастни киселини, или бирена мая, перфектен начин за попълване на витамини и минерали от група B.

Здравословна, енергична закуска

Това дневно меню съдържа всички хранителни вещества, от които тялото се нуждае по време на възстановяване, от витамини от група В до антиоксидантни витамини (C, A, E), които са от съществено значение за укрепване на имунитета. Менюто е богато и на минерали (калий, фосфор, калций, магнезий, цинк и селен), фибри и млечни ферменти за нормализиране на чревните функции.

По желание може да се добави и естествена храна за увеличаване на приема на витамини и минерали.

Меню за укрепване на тялото

Закуска: нискомаслено кисело мляко, мюсли с овесени ядки, сушени плодове и семена.

Междинна закуска: прясно изцеден сок от цитрусови плодове (лимон, портокал, грейпфрут).

Обяд: ароматен пълнозърнест ориз (с дафинов лист, джинджифил, розмарин и др.), печена сьомга, броколи, резен пълнозърнест хляб.

Междинна закуска: сезонни плодове и няколко бадема, лешници, орехи.

Вечеря: зеленчукова супа (тиквена, морковна, картофена), прясна извара, микс салата със зехтин, резен пълнозърнест хляб.