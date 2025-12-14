Лайфстайл:

Синдромът на коледната елха: Кашлица, кихане и парене в очите

14 декември 2025, 13:27 часа 0 коментара
Синдромът на коледната елха: Кашлица, кихане и парене в очите

Съдържание:

Респираторните проблеми, кихането и кашлянето по време на празниците биха могли да бъдат следствие от сезонния грип, но също и от специално алергично състояние, което може да засегне тези, които са украсили истинска коледна елха в дома си.

Неслучайно говорим за Синдрома на коледната елха, известен на английски като „Christmas Tree Syndrome“.

Но какво точно е това и какви са спусъците на този „коледен“ синдром?

Още: Къде да избягвате да поставяте живо коледно дърво

Синдромът на коледната елха се появява поради наличието на мухъл по коледната елха, която сте внесли в дома си.

Сред най-честите симптоми са парене в очите, кихане, потенциално сериозни астматични пристъпи и кашлица, а проблемът е много по-често срещан, отколкото си мислите.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Достатъчно е да се каже, че още през 2011 г., в проучване, публикувано в списанието Annals of Allergy, Asthma and Immunology, изследователите са идентифицирали над 50 вида плесени върху проби от коледните си елхи.

В същото проучване и докладвайки за предишни изследвания, учените показаха, че спорите на мухъл в апартамент са се увеличили от 800 на 5000 на кубичен метър 14 дни след внасянето на коледната елха в дома .

Още: За какво трябва да внимавате, когато купувате и се грижите за жива коледна елха

Симптомите могат да се появят, когато се готвите да украсите, но също и след продължителен контакт с елхата. Някои може дори да се появят след няколко седмици.

Симптоми и причини

Някои хора могат да изпитат и кожна реакция, като сърбеж, обрив или бучки на места, където влизат в контакт с дървото, пише британският вестник „Сън“.

Основните причини за този синдром са алергени и дразнители, свързани с естествените коледни елхи, включително:

Още: Палят коледните светлини на София

Мухъл: Смята се за основна причина за респираторни симптоми, расте по кората и клоните на дървото, особено ако е било съхранявано във влажни условия. Проучванията са идентифицирали повече от 50 вида мухъл по коледните елхи.

Цветен прашец: Въпреки че боровият цветен прашец може да допринесе за симптомите, експертите рядко го посочват като основен спусък.

Летливи органични съединения (ЛОС): Дърветата отделят съединения като пинен, които имат приятна миризма, но могат да раздразнят дихателните пътища при чувствителни хора.

Прах: Прахът, който може да се натрупа върху естествени и изкуствени елхи и декорации, може да причини алергични реакции, ако предметите не се съхраняват или почистват правилно преди употреба.

Още: Ето какво да имате предвид при избора на коледно дърво

Смола и дървесни иглички: Смолата, известна като колофон, може да причини обрив, подобен на реакция от отровен бръшлян, докато дървесните иглички могат да причинят кожно дразнене, особено при по-чувствителни хора.

Симптомите на този синдром често са резултат от комбинация от тези фактори, така че е важно да се вземат предпазни мерки при поставянето на празнична украса.

Какво да направите, ако сте „алергични“ или имате проблеми с коледните елхи?

Експертите препоръчват:

Още: История на коледното дърво и как го почитат по света

– Измийте старателно коледната си елха, преди да я внесете вкъщи. Това е добро правило за елиминиране на потенциални алергени.

– носете градински ръкавици, когато докосвате дървото, неговите клони или ствол. Някои хора може да са алергични и да развият обрив

– използвайте пречиствател на въздух, ако имате такъв у дома

– преместете дървото навън, ако симптомите се влошат

Изборът на изкуствена коледна елха се оказва по-подходящо решение за околната среда и здравето в дългосрочен план, ако обърнете внимание на няколко неща.

Избършете добре праха, преди да го поставите на избраното от вас място в дома.

Също така, бъдете внимателни къде съхранявате коледната си елха след празниците: мухъл може лесно да се образува на особено влажно място като мазе.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Гергана Шумкова
Гергана Шумкова Отговорен редактор
кихане кашлица коледно дърво
Още от Полезно
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес