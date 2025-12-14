Синдромът на коледната елха: Кашлица, кихане и парене в очите

Но какво точно е това и какви са спусъците на този „коледен“ синдром?

Респираторните проблеми, кихането и кашлянето по време на празниците биха могли да бъдат следствие от сезонния грип, но също и от специално алергично състояние, което може да засегне тези, които са украсили истинска коледна елха в дома си.

Неслучайно говорим за Синдрома на коледната елха, известен на английски като „Christmas Tree Syndrome“.

Но какво точно е това и какви са спусъците на този „коледен“ синдром?

Синдромът на коледната елха се появява поради наличието на мухъл по коледната елха, която сте внесли в дома си.

Сред най-честите симптоми са парене в очите, кихане, потенциално сериозни астматични пристъпи и кашлица, а проблемът е много по-често срещан, отколкото си мислите.

Достатъчно е да се каже, че още през 2011 г., в проучване, публикувано в списанието Annals of Allergy, Asthma and Immunology, изследователите са идентифицирали над 50 вида плесени върху проби от коледните си елхи.

В същото проучване и докладвайки за предишни изследвания, учените показаха, че спорите на мухъл в апартамент са се увеличили от 800 на 5000 на кубичен метър 14 дни след внасянето на коледната елха в дома .

Симптомите могат да се появят, когато се готвите да украсите, но също и след продължителен контакт с елхата. Някои може дори да се появят след няколко седмици.

Симптоми и причини

Някои хора могат да изпитат и кожна реакция, като сърбеж, обрив или бучки на места, където влизат в контакт с дървото, пише британският вестник „Сън“.

Основните причини за този синдром са алергени и дразнители, свързани с естествените коледни елхи, включително:

Мухъл: Смята се за основна причина за респираторни симптоми, расте по кората и клоните на дървото, особено ако е било съхранявано във влажни условия. Проучванията са идентифицирали повече от 50 вида мухъл по коледните елхи.

Цветен прашец: Въпреки че боровият цветен прашец може да допринесе за симптомите, експертите рядко го посочват като основен спусък.

Летливи органични съединения (ЛОС): Дърветата отделят съединения като пинен, които имат приятна миризма, но могат да раздразнят дихателните пътища при чувствителни хора.

Прах: Прахът, който може да се натрупа върху естествени и изкуствени елхи и декорации, може да причини алергични реакции, ако предметите не се съхраняват или почистват правилно преди употреба.

Смола и дървесни иглички: Смолата, известна като колофон, може да причини обрив, подобен на реакция от отровен бръшлян, докато дървесните иглички могат да причинят кожно дразнене, особено при по-чувствителни хора.

Симптомите на този синдром често са резултат от комбинация от тези фактори, така че е важно да се вземат предпазни мерки при поставянето на празнична украса.

Какво да направите, ако сте „алергични“ или имате проблеми с коледните елхи?

Експертите препоръчват:

– Измийте старателно коледната си елха, преди да я внесете вкъщи. Това е добро правило за елиминиране на потенциални алергени.

– носете градински ръкавици, когато докосвате дървото, неговите клони или ствол. Някои хора може да са алергични и да развият обрив

– използвайте пречиствател на въздух, ако имате такъв у дома

– преместете дървото навън, ако симптомите се влошат

Изборът на изкуствена коледна елха се оказва по-подходящо решение за околната среда и здравето в дългосрочен план, ако обърнете внимание на няколко неща.

Избършете добре праха, преди да го поставите на избраното от вас място в дома.

Също така, бъдете внимателни къде съхранявате коледната си елха след празниците: мухъл може лесно да се образува на особено влажно място като мазе.