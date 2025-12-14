Домашни средства за облекчаване на артрит и болки в ставите

Артритът е хронично, прогресиращо възпалително заболяване, което най-често засяга носещите тежестта стави (ръце и крака). То причинява болка, скованост, подуване и ограничаване на движението и функцията на ставите. Съществуват 100 различни вида на това заболяване, като най-често срещаните форми са остеоартрит (дегенеративно ставно заболяване) и ревматоиден артрит.

Въпреки че е характерно за възрастните хора, през последните години засяга все по-младото население.

Артритът е по-често срещан при жените и ето неговите симптоми:

Още: Щракане на коляното: Защо ставите ви пукат?

– болка в ставите

– скованост

– подуване

– деформация на ставите

Още: Разкриха защо ставите болят преди дъжд

– ограничена подвижност

Какво да се направи?

За да облекчим заболяванията, причинени от артрит, е необходимо да бъдем физически активни и да поддържаме здравословно телесно тегло. Често обаче забравяме, че в нашата среда има и природни средства за стави и кости, а това е списък с най-добрите средства за артрит!

1. Джинджифил

Още: Този тих враг разяжда ставите ви – ето как да се предпазите

Джинджифилът има противовъзпалителни свойства. Настържете го и го подсушете. Смесете 3 чаени лъжички смлян черен пипер, 6 чаени лъжички джинджифил и 6 чаени лъжички смлян кимион. Яжте по ½ чаена лъжичка от тази смес с чаша вода веднъж дневно. Също така, опитайте да нанесете джинджифилово масло върху засегнатата област. Джинджифилът е истинско природно средство за възпаление на ставите. Консумирайте суров джинджифил редовно, тъй като той стимулира кръвообращението, което в крайна сметка намалява болката.

2. Английска сол

Тази сол е богата на магнезий, който помага за регулиране на нивата на pH в телата ни. Твърде високата киселинност може да причини възпалителни заболявания като артрит. За да понижите нивото на pH на тялото си, добавете две чаши английска сол към топла вана. Също така, добавете лимонов сок и английска сол към ½ чаша топла вода. Пийте по една чаена лъжичка от тази смес два пъти дневно.

3. Куркума

Още: Болки в ставите: 5 признака, че имате дефицит на протеини

Куркумата съдържа куркумин, който има противовъзпалителни свойства. Пийте чаша мляко с една чаена лъжичка куркума всяка вечер преди лягане.

4. Рибено масло

Рибеното масло съдържа омега-3 мастни киселини, които могат да намалят болката, защото имат противовъзпалителни ефекти. Пийте по 1 до 2 чаени лъжички от това масло дневно на гладно.

5. Масаж

Още: Кои са забранените храни при болки в ставите

Масажът със синапено масло може да облекчи възпалението и болката, причинени от артрит. Синапеното масло стимулира кръвообращението. Можете да го загреете и да добавите равно количество сок от лук към топлото масло. Нанесете го върху засегнатата област, покрийте го с пластмасово фолио и топли кърпи. Повтаряйте процедурата веднъж на ден. Също така, опитайте да втриете (масажирате) смес от етерично масло от евкалипт върху засегнатата област.

6. Люцерна

Многогодишно бобово растение под формата на детелина с много подвидове. Тази билка регулира нивата на pH и е богата на минерали. Можете да си направите чай от семена от люцерна. Добавете 1 чаена лъжичка семена към чаша вряща вода, оставете за 30 минути и прецедете. За да намалите възпалението, консумирайте този чай два пъти дневно в продължение на три седмици.

7. Лук

Още: Навиците, които ускоряват стареенето на ставите

Болката при артрит се лекува успешно с чесън. Направете си собствено чесново масло: добавете три счукани скилидки към половин чаша зехтин и оставете да къкри на слаб огън за две минути. Прецедете и оставете да престои в хладилник до две седмици. Загрейте приготвеното масло и нежно го втрийте в болезнените стави или мускули.

8. Канела

Канелата е богата на антиоксиданти и има противовъзпалителни свойства. Тя може да облекчи болката, причинена от артрит. В чаша топла вода смесете 1 супена лъжица мед и ½ чаена лъжичка канела на прах. Пийте сместа на гладно. Опитайте също да нанесете смес от мед и канела върху болезнената област.

9. Ябълков оцет

Този оцет е богат на фосфор, калций, калий и магнезий. Освен че облекчава болката, ябълковият оцет елиминира натрупването на токсини в съединителните тъкани и ставите. В чаша топла вода смесете 1 чаена лъжичка мед и 1 чаена лъжичка ябълков оцет. Консумирайте тази смес всяка сутрин, за предпочитане на празен стомах.