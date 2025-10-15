Кога е най-подходящото време за закуска?

Науката е открила най-доброто време за закуска и защо тя е по-важна, отколкото си мислите, както и че вашият биологичен часовник също гледа часовника.

Може ли пропускането на закуска да повиши кръвното ви налягане?

Времето на хранене влияе върху метаболизма , а храненето по-късно през деня е свързано с по-висок индекс на телесна маса (ИТМ) и по-висок риск от хронични заболявания. Вашият биологичен часовник също се влияе от времето на хранене. Съчетаването на закуска и вечеря с вашия циркаден ритъм - вътрешният биологичен часовник, който регулира цикъла ви на сън и бодърстване - може да насърчи по-здравословното стареене

Още: Вместо сандвич: Тази закуска с две съставки сваля холестерола

Времето за закуска често се определя от това кога се събуждате. След като си измиете зъбите и започнете сутрешната си рутина, естествената следваща стъпка е да приготвите вкусна закуска. И според ново проучване, публикувано в списание Nature, времето за закуска може да е по-важно, отколкото си мислите. Проучване установи, че по-късната закуска е свързана с повишена смъртност. 10-годишната преживяемост е била 86,7% за хората в групата с късно хранене, в сравнение с 89,5% в групата с ранно хранене.

Още: Кога да закусваме за здраве и дълголетие: Разкриха точното време

По този начин, по-ранните хранения могат да допринесат за дълголетието. Възрастните хора, които закусват по-късно, имат по-висока смъртност от тези, които са яли първото си хранене за деня по-рано. Проверете идеалното време за закуска, ако искате да отслабнете.

Връзката между ранната закуска и дълголетието

За да разберат връзката между времето за закуска и дълголетието, изследователите анализирали данни от лонгитудинално проучване, което е проследило близо 3000 възрастни хора във Великобритания от 1983 до 2017 г. Те открили, че с напредване на възрастта хората са склонни да закусват и вечерят по-късно.

Хрононутрицията , известна още като изследване на времето за хранене, установи, че по-късните часове на хранене са свързани с лошо метаболитно здраве, което може да доведе до повишен риск от хронични заболявания . Средно участниците са закусвали 31 минути след събуждане, в 8:22 ч. сутринта. А по-късната възраст е била свързана с по-ранно начало на закускатаВръзката между ранната закуска и дълголетието

Още: Това е идеалната закуска за борба с възпаленията в тялото

За да разберат връзката между времето за закуска и дълголетието, изследователите анализирали данни от лонгитудинално проучване, което е проследило близо 3000 възрастни хора във Великобритания от 1983 до 2017 г. Те открили, че с напредване на възрастта хората са склонни да закусват и вечерят по-късно.

Хрононутрицията , известна още като изследване на времето за хранене, установи, че по-късните часове на хранене са свързани с лошо метаболитно здраве, което може да доведе до повишен риск от хронични заболявания . Средно участниците са закусвали 31 минути след събуждане, в 8:22 ч. сутринта. А по-късната възраст е била свързана с по-ранно начало на закуската

Храната стартира вътрешния ви часовник

Времето за хранене също е свързано с нашия циркаден ритъм : приемът на храна действа като сигнал от околната среда, който информира нашия циркаден часовник . Поради други промени, които често вървят ръка за ръка със стареенето – като ограничена мобилност и по-малко социални връзки – циркадният ритъм може да бъде допълнително изместен от неправилно насрочените хранения. Учените предполагат, че по-ранната закуска може да помогне за възстановяване на циркадните ритми при възрастните хора.

Още: Бърканите яйца стават меки като облаци, ако добавите ТАЗИ съставка

Въпреки че са необходими повече изследвания, времето за хранене може да повлияе на здравословното стареене повече, отколкото си мислим. Придържането към ранно време за закуска може да помогне за поддържане на циркадния ритъм с напредване на възрастта и дори може да видите подобрения в цялостното си здраве, психично здраве и благополучие.