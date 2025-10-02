Кога да закусваме за здраве и дълголетие: Разкриха точното време

Правилното начало на деня с правилно подбраната закуска може не само да подобри настроението ви, но и да повиши производителността и метаболизма ви. Затова е важно не само да изберете правилните храни, но и да знаете кое е най-доброто време за закуска за вашето здраве, съобщава изданието Verywell Health.

Защо времето за закуска е важно

Проучване, публикувано в Communications Medicine, установи, че участниците, които закусват по-късно, са имали повишен риск от преждевременна смърт. За всеки час закъснение рискът от смъртност се е увеличил с 8-11%. Генетиката, трудностите при приготвянето на храна, болестите и проблемите със съня са допринесли за промени във времето за закуска.

Най-добре е да се храните в рамките на час или два след събуждане, за да прекъснете нощния си глад и да си осигурите хранителни вещества, които да ви заредят с енергия за следващия ден, съобщава изданието, позовавайки се на проучването.

Храненето в рамките на два часа след събуждане помага за стабилизиране на нивата на кръвната захар и стартиране на метаболизма.

Проучване в списанието Clocks and Cleps установи, че ранната закуска помага за подобряване на нивата на кръвната захар и засилва реакцията на глюкагоноподобния пептид-1 (GLP-1) след хранене. Този хормон се отделя естествено след хранене, за да регулира апетита, да подпомогне храносмилането и да контролира нивата на кръвната захар.

Когато закусвате приблизително по едно и също време всеки ден, вие по същество казвате на вътрешния си часовник, че е време за събуждане, съобщава още електронното издание.

Какво да избягвате за закуска?

Торти, понички, кроасани. Според клиника Кливланд, такива продукти често съдържат трансмазнини и много захар, което може да доведе до високи нива на кръвната захар и бърз глад. Захарните зърнени храни също съдържат големи количества добавена захар и малко фибри, което води до скок и след това срив на нивата на кръвната захар, оставяйки ви уморени и гладни.

Преработени месни продукти (бекон, колбаси, хот-дог). Тези храни са богати на наситени мазнини, холестерол и натрий, което може да повиши нивата на холестерола и риска от сърдечни заболявания.

Пакетирани сокове. Те често нямат фибри и могат да бъдат с високо съдържание на захар, което води до бързо покачване на кръвната захар, без да ви оставят чувство на ситост.

Сладки кисели млека с аромати. Тези продукти могат да съдържат много добавена захар и изкуствени добавки, което намалява хранителната им стойност.

Важно: Статията не замества балансираното хранене и консултацията със специалист!

