Кухненска подправка, която топи мазнините и килограмите

Клинично проучване, ръководено от изследователи от Метрополитънския университет в Осака, установи, че семената от черен кимион, често срещана кухненска подправка, могат да предложат ползи против затлъстяване . Резултатите от проучването са публикувани в списанието.Food Science & Nutrition.

Древна мъдрост, доказана като истина

Черен кимион (Nigella sativa) се използва от векове в Близкия изток, Северна Африка и Южна Азия, както като подправка , така и като част от традиционната медицина заради антиоксидантните и противовъзпалителни ефекти. Сега клинично проучване на Столичния университет в Осака показва, че има и ползи против затлъстяване.

За да разберат ефектите на черния кимион срещу затлъстяването, изследователите проведоха клетъчни експерименти и клинични изпитвания върху хора. Екипът беше ръководен от доцент Акико Коджима-Юаса от Висшето училище по човешки живот и екология.

Участниците са получавали по 5 г прах от черен кимион дневно, приблизително една супена лъжица, в продължение на 8 седмици по време на клиничното изпитване върху хора. Изследователите са установили, че семената от кимион водят до значително намаляване на нивата на триглицеридите в кръвта, LDL („лошия“) холестерол и общия холестерол.

Те също така забелязаха повишаване на нивата на HDL („добрия“) холестерол. Подобренията в тези липидни профили в кръвта са свързани с по-нисък риск от сърдечни проблеми и преждевременна смърт.

Как черният кимион действа срещу мазнините

Изследването не спряло дотук. Те провели клетъчни експерименти, за да разберат механизма зад ефектите на подправката срещу затлъстяването. Те открили, че екстрактът от семена на черен кимион инхибира адипогенезата, образуването и узряването на мастните клетки, като блокира както натрупването на мастни капки, така и процеса на диференциация.

„Това проучване категорично показва, че семената от черен кимион са полезни като функционална храна за предотвратяване на затлъстяване и заболявания, свързани с начина на живот. Беше много удовлетворяващо да видим как черният кимион всеобхватно демонстрира реални, доказуеми ефекти за понижаване на липидите в кръвта в изпитване върху хора“, каза професор Коджима-Юаса.

„Надяваме се да проведем по-дългосрочни и мащабни клинични изпитвания, за да изследваме ефектите на черния кимион върху метаболизма. Особено ни интересува да изследваме ефектите му върху инсулиновата резистентност при диабет и възпалителните маркери“, добави тя.

Как да пием масло от черен кимион, за да отслабнем?

Тези обещаващи резултати биха могли да проправят пътя за нови, научно обосновани подходи за управление на теглото, използващи ежедневни хранителни съставки. В близко бъдеще вашият лекар може да препоръча да държите буркан със семена от черен кимион заедно с витамините си. Може да се наложи да отидете на пазар, вместо да чакате на опашка в аптеката! Кой знае?