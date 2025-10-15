Навес за тераси - практични съображения при избора

Навесът за тераса е решение, което прави външното пространство използваемо през по-голямата част от годината. Вместо терасата да стои празна при дъжд или силно слънце, с навес можете да я ползвате за хранене, почивка или работа на открито.

Защо да поставите навес

Основната причина е защитата от времето. През лятото навесът създава сянка и намалява температурата на терасата и на помещението, към което е терасата с няколко градуса. През есента и пролетта предпазва от дъжд, така че мебелите остават сухи и не се налага да ги прибирате постоянно. Зимата навесът задържа част от снега и леда далеч от вратата.

Друго предимство е че удължавате живота на подовата настилка. Постоянното излагане на влага и UV лъчи разрушава дървото, композитните материали и дори плочките с времето. Навесът забавя този процес.

Типове покривни материали

Изборът на покритие за навес за тераса зависи от това в какъв вид жилище е терасата, какво искате да постигнете и какъв е бюджетът ви.

Поликарбонатът пропуска светлина, но не толкова силно като голото стъкло. Терасата остава светла, но слънцето не пече директно. Този материал е лек, което улеснява конструкцията, и не се чупи лесно при удар. Подходящ е, ако искате да запазите усещането за открито пространство.

Стъклото дава най-чист изглед нагоре и максимална светлина. Удобно е, ако терасата гледа към интересна гледка - дървета, планини или просто небето. Изисква по-здрава носеща конструкция заради теглото. При избор на стъкло се препоръчва закалено или ламинирано за безопасност.

Металните керемиди правят навеса, който прилича на продължение на къщата. Не пропускат светлина, затова под тях е по-тъмно, но и по-хладно през горещите дни. Добре изолират от шума на дъжда - за разлика от тънките материали, при които дъждът трака силно.

Сандвич панелите комбинират покривен слой с изолация вътре. Ако планирате да затворите терасата в бъдеще или искате зоната да е топла и през по-студените месеци, това е подходящ вариант. Те също не пропускат светлина.

Дървото като покривен материал се използва за перголи или частични навеси. Дава естествен вид и лесно се вписва в градината. Изисква повече поддръжка - лакиране или импрегниране на всеки няколко години.

Конструкция и монтаж

Навесите обикновено се закрепват към стената на къщата или сградата от едната страна и се подпират на стълбове от другата. Възможно е и самостоятелна конструкция, ако не искате да засягате фасадата.

Важно е да се провери здравината на стената преди монтаж - особено при къщи с топлоизолация, където носещата стена е под няколко сантиметра фасада. Стълбовете трябва да са добре вкопани с бетонна основа, за да издържат на вятър.

Наклонът на покрива е задължителен за отвеждане на водата. Обикновено се прави между 5 и 15 градуса - достатъчно, за да тече дъждът, но не прекалено стръмно.

На какво да обърнете внимание

Проверете има ли нужда от разрешително. За малки навеси до определена площ обикновено не се изисква, но при по-големи или ако сте в регулационни граници, може да е необходимо.

Помислете откъде ще се оттича водата. Трябва да има улуци и водосточни тръби, насочени към подходящо място - канализация, двор или градина, не към съседския имот.

Ако терасата е от северната страна на къщата, непрозрачен материал може да я направи твърде тъмна. В такъв случай светлопропускливо решение е по-подходящо.

Експлоатация

Навесът не изисква специални грижи, но веднъж-два пъти годишно е добре да се проверява. Почистване на листа и клонки от покрива, преглед на закрепванията, проверка на улуците за запушвания.

С правилно избран навес терасата се превръща в реално допълнително помещение към дома, което ползвате всеки ден през по-топлите месеци.