Търсите ли дълго и безнадеждно любовта? Дийпак Чопра има мъдра мисъл за вас, която ще промени всичко

Толкова много книги са написани за любовта. Романтичните теми винаги са актуални, особено търсенето на истинско щастие. Всеки намира любовта в точния момент. Някои хора имат късмет на 18, докато други чакат своята сродна душа по-близо до 60. Половината планета е самотна.

Но някои хора спокойно приемат самотата си, докато други безнадеждно търсят съдбата си във всеки човек, когото срещнат. И този вариант не е нито розов, нито най-позитивният. Какво трябва да правят онези, които постоянно се борят да намерят любов и подкрепа от другите? , индийски лекар и мислител, който е отделил много внимание на този въпрос, Д-р Дийпак Чопра.

Търсенето е безсмислено начинание

Да намериш любов е безсмислено начинание. Мъдрата поговорка, че най-хубавото винаги идва неочаквано, стана популярна с причина. И наистина е вярна. Това, което човек толкова отчаяно чака и иска, никога няма да дойде за една нощ. Ако постоянно мислиш за любовта, за човека до себе си, рисуваш неговия образ в съзнанието си и след това го търсиш всеки ден по улиците на града, тогава никога няма да срещнеш никого.

Няма значение дори дали излизаш с някого или не. Фиксацията, която имаш в главата си, ще бъде нищо повече от тъп трън, пулсиращ все по-болезнено с всеки изминал момент.

Това е като поет, който е в криза и непрестанно чака любима муза. А тя никога не идва. И това не е заради капризната ѝ природа, а защото вдъхновението идва внезапно и в моменти, когато най-малко мисли за него.

Когато човек е дълбоко самотен, не обръща внимание на това, има работа, приятели и социален кръг, той не търси любовта толкова пламенно. Тя е изгубена в мислите си, в работата, с хората. Самотният живот изобщо не я дразни - дори понякога го смята за предимство и свобода. И любовта ще дойде при този човек по-бързо - защото той не я търси безнадеждно.

Това, което е твърде активно, може да бъде неуспешно

Дийпак Чопра, индийски лекар, посветил целия си живот на алтернативната медицина, е автор на множество книги за духовността и човешкото развитие, включително и многобройни книги, посветени на любовта.

За него това не са просто взаимоотношения и чувства; в очите на Чопра това е по-дълбока концепция. Това е даване и вземане, връзка между хората, която се основава на важни компоненти. Дийпак изследва човешкия опит и включва и своя собствен в книгите си.

Той стигна до заключението, че безнадеждното лутане и търсене на любов не води до нищо добро. Човек никога не получава това, което иска. В него дори има мъдър цитат за това какво се случва с хората, които не могат да живеят без романтика и някой до себе си:

„Човек, който отчаяно търси любов, ми напомня на риба в река, която отчаяно търси вода “, пише той в книгата „Пътят на магьосника“.

Рибата не може да живее без вода - тя винаги се нуждае от нея. Ако я хванете и я оставите на сушата, тя очевидно ще се разтресе и ще подскача в търсене на естествената си среда. Ако сте живи, значи имате любов. А това просто означава, че затваряте очи пред любовта.