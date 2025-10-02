Никога не бива да претопляте тези три храни

Според диетолозите има няколко храни , които трябва да се консумират само топли и никога не бива да се претоплят. Причината е напълно основателна.

Потенциално опасните бактерии и химичните промени могат да доведат до сериозни здравословни проблеми.

Диетологът Харини Бала обясни две основни причини, поради които е по-добре да се избягва претоплянето на определени храни.

„Първо, затоплянето на храната може да причини промени в химичните съединения, които могат да отделят токсични вещества, свързани с проблеми като увреждане на бъбреците. От друга страна, когато храната се охлажда преди повторно затопляне, това може да насърчи растежа на резистентни бактерии като Escherichia coli и Listeria, които могат да причинят сериозни заболявания“, каза тя, изброявайки три храни, които не бива да претопляме.

Спанак

Спанакът оглавява списъка с храни, които никога не трябва да се претоплят. Бала обяснява, че спанакът съдържа оксалова киселина, която е безвредна в сурово състояние. Когато обаче спанакът се нагрява, оксаловата киселина кристализира, което може да стане токсично. В големи количества това вещество може да увеличи риска от образуване на камъни в бъбреците.

Освен това, спанакът съдържа нитрати, които при нагряване се превръщат в нитрити. Тези химикали са свързани с повишен риск от развитие на заболявания на дебелото черво.

Спанакът може да бъде и идеална среда за размножаване на бактерията листерия, която причинява хранително отравяне. Листерията може да причини симптоми като треска, главоболие, схванат врат, объркване и дори гърчове.

Чай

Въпреки че много хора се наслаждават на чай, затоплянето му носи и рискове. Според диетолога, затоплянето на чая може да го направи горчив, защото увеличава количеството танини – киселинни вещества, които придават на чая специфичния му вкус.

Освен това, нагряването може да активира бактериите в чая. Така че, освен че влошава вкуса на чая, той може да стане и потенциално опасен за консумация.

Ориз

Харини смята, че най-опасната храна за претопляне е оризът. Когато сготвеният ориз се охлади, той може да съдържа термоустойчивата бактерия Bacillus cereus. Така че, макар претоплянето да не винаги убива бактериите, те все още могат да присъстват и да причинят хранително отравяне. Симптомите включват повръщане, диария и коремна болка.

Експертите съветват, ако планирате да ядете ориза си на следващия ден, да го съхранявате в хладилник в рамките на два часа след готвене, в херметически затворен контейнер. Ако го оставите навън, шансовете за драстично размножаване на Bacillus cereus се увеличават.

Известен случай, който привлече вниманието на медиите миналата година, беше смъртта на 20-годишен белгиец, починал след като изял ризото, което е стояло на масата му пет дни. Според аутопсията смъртта е причинена от състояние, причинено от бактерията Bacillus cereus, която може да доведе до органна недостатъчност.

Въпреки че остатъците от храна могат да бъдат удобни, важно е да бъдете внимателни, когато става въпрос за претопляне. Ако вече сте ги запазили за спанак, ориз или чай за по-късно, може би е добре да помислите за претопляне и рисковете, които идват с него.

За да избегнете опасност, следвайте съветите на диетолозите и винаги обръщайте внимание на правилното съхранение на храната.