Отпуска тялото и успокоява стомаха: Чаят, приготвен от тази ароматна подправка, е истински съюзник преди лягане.

Почти е време за лягане, но стомахът ви има други планове и иска нещо за хапване точно сега? Но вместо леки закуски, може би само глътка обикновена напитка е достатъчна за вас, която може да задоволи глада, да стимулира храносмилането и да осигури редица други ползи.

Пригответе си вълшебната напитка

Става въпрос за карамфил, а приготвянето на топла напитка от тази ароматна подправка е много лесно. Залейте една чаена лъжичка сушен карамфил с две чаши гореща вода, оставете да престои десет минути, прецедете и напитката е готова. Защото тази ароматна напитка крие повече ползи, отколкото си мислите.

Евгенолът, съединение, което се среща естествено в карамфила, действа като естествен успокоително средство, помагайки на тялото да се отпусне.

Евгенол – релаксиращо съединение

Според д-р Ерик Берг, известен експерт по хранене, евгенолът, съединение, което се среща естествено в карамфила, действа като естествено успокоително средство, помагайки на тялото да се отпусне. „Евгенолът може да действа като естествено успокоително средство, отпускайки нервната система“, обясни Берг. Тъй като релаксацията и качественият сън вървят ръка за ръка, тази напитка може да ви помогне да заспите по-лесно, вместо да мислите за отиване до хладилника.

Полезно е и при диабет тип 2

Но дори и да се чувствате гладни, карамфилът може да ви помогне. Той е изненадващо богат на минерала манган. Само една чаена лъжичка осигурява около 55 процента от препоръчителното дневно количество за възрастни. Достатъчният прием на манган помага за стабилизиране на нивата на кръвната захар, което означава, че е по-малко вероятно да се появят интензивни хранителни желания. Когато нивата на кръвната захар са стабилни, тялото не изпраща сигнали за допълнителен прием на захар. Научните изследвания потвърждават тези ефекти.

Проучване от 2019 г., публикувано в списание BMC, установи, че пациенти с диабет тип 2, които са консумирали екстракт от карамфил в продължение на 30 дни, са имали по-ниски пикове на кръвната захар след хранене, отколкото преди това. Това предполага, че редовната консумация на вода с карамфил може да помогне за регулиране на кръвната захар и да намали нощния апетит.

Успокоява разстроен стомах

Освен че помага за апетита, карамфилът е известен и с благоприятното си въздействие върху храносмилането. Активната съставка евгенол традиционно се използва за облекчаване на гадене и храносмилателни проблеми, а някои изследвания показват, че в умерени количества може да има терапевтичен ефект. Ако страдате от подуване на корема или киселини през нощта, топлата вода с карамфил може да помогне за подобряване на стомашното състояние. Учените също така отбелязват, че евгенолът може да има защитен ефект върху стомашната лигавица. Проучване от 2021 г., публикувано в списанието Brazilian Archives of Biology and Technology, установява, че маслото от карамфил може да помогне за защита на стомашната тъкан от бактерии, свързани с развитието на язва.

Така че, чаша карамфилова вода преди лягане може да бъде лесен, естествен начин тялото да се отпусне, да стабилизира кръвната захар и да подпомогне храносмилането. А ако това също така предотвратява нощните посещения на хладилника, още по-добре.